Vild med dans-debutant: Dans har aldrig sagt mig noget

Danmarks mest scorende håndbold-venstrefløj skal forsøge at score point hos dommerne, når han går på gulvet i årets "Vild med dans", som får premiere den 7. september.

Lars Christiansen er blandt dansedebutanterne, og den 46-årige medaljevinder er i den grad kommet på udebane, fortæller han.

- Jeg lever af at snakke om, at man nogle gange skal turde kaste sig ud i noget nyt og prøve nogle ting af.

- Så jeg tænkte, at jeg hellere må være foregangsmand for at gøre det selv, hvor man har noget på spil, i stedet for at være et sikkert sted, hvor tingene bare kører, siger Lars Christiansen.

Han og partneren Sofie Kruuse er allerede godt i gang med dansetrinene, og selv om det er et helt nyt univers for ham, er sportsmentaliteten den samme.

- Sofie er fuldstændig, som jeg havde regnet med - en, som tør sige tingene, som de er.

- Det gør det lidt nemmere og er også en god måde for mig at lære på. Jeg er meget ærekær, så jeg vil både træne og arbejde benhårdt, lyder det fra Lars Christiansen.

Modet fra håndboldbanen kan han også tage med ind i danselokalet.

- Jeg er ikke bange eller nervøs for at komme galt afsted - det kommer helt sikkert til at ske.

- Jeg glæder mig til udfordringen og til at se, om jeg kan flytte mig, fordi jeg har ingen forudsætninger for at danse overhovedet. Det har aldrig sagt mig noget, siger han.

Privat danner Lars Christiansen par med den tidligere håndboldspiller Christina Roslyng, som vandt "Vild med dans" i 2006.

- Jeg er klar over, at verdens bedste danser bliver jeg aldrig. Jeg er heldigvis sådan indrettet, at jeg i hvert fald vil gøre det så godt, som jeg kan.

- Jeg kan godt mærke, at når det gør allermest ondt, så elsker jeg at blive ved, og så synes jeg, det er federe at træne, for det er der, man lærer noget. Vi har ikke haft nogen pauser i vores træning. Jo hårdere det bliver, jo federe er det. Det er også det, der giver mig kicket, lyder det fra Lars Christiansen.

Og den indstilling glæder hans dansepartner, Sofie Kruuse.

Hun har tidligere erfaring med at lære sportsfolk chasséer og salsatrin og dansede med elitegymnasten Helge Vammen i 2014 og ikke mindst året forinden med fodboldlegenden Allan Simonsen, som hun fik en tredjeplads med i 2013 under meget stor palaver.

- Jeg synes, det er fedt at have en sportsmand, for de har den her ihærdighed og disciplin, siger den 41-årige professionelle danserinde.

"Vild med dans" får premiere på TV2 fredag den 7. september klokken 20.00.

