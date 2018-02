Hvordan leder man en trestjernet Michelinrestaurant, og hvad driver Rasmus Kofoed og Søren Ledet, makkerparret bag Geranium? »Holdet er altafgørende for, at vi lykkes,« siger de. Og der er aldrig brug for at råbe højt i køkkenet. Mandag ved de, om der igen er tre stjerner til restauranten på Østerbro.