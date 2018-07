Var kong Christian 2. en hæslig tyran eller en regent som alle andre

Den unge svenske historiker Erik Petersson (f. 1985) kaldte sin biografi om kong Christian 2. for »Furste av Norden. Kristian Tyrann«, da bogen udkom i Sverige i 2017. Det var ikke mærkeligt, for Christian 2. har et elendigt omdømme i Sverige, hvor man ser ham som en dansk diktator, der myrdede 80 svenske adels- og borgerfolk under det såkaldte stockholmske blodbad i 1520.

Den gik ikke i Danmark, mente forlaget åbenbart, så her kom bogen til at hedde: »Fyrste af Norden. En biografi om Christian 2.« Danskerne har altid haft et tvetydigt forhold til den vankelmodige konge, men ligefrem at kalde ham tyran bryder vi os ikke om.

Bogens forside viser Christian 2., der underskriver Torbens Oxes dødsdom.

En nunaceret syn på Christian

Men man må ikke tro, at Erik Petersson udøver en svensk hævnakt og har lavet et karaktermord på Christian 2. Han understreger i bogens indledning, at Christian såmænd ikke var mere blodtørstig end de fleste andre regenter i perioden: »Det, Christian gjorde, og langt værre ting, kunne andre fyrster slippe af sted med både før og længe efter ham«.

Og da han til slut i bogen endelig skriver om blodbadet, så gør han ærkebiskop Gustav Trolle til hovedskurken, som den der egentlig pressede på med at få svenskerne aflivet. Hvor Petersson er forsigtig med at dæmonisere Christian, så har han ikke noget imod at give et endog særdeles negativt billede af Gustav Trolle med et gammelt citat: »med det vilde sind, der åndede død og fordærvelse mod alle, hvem han ville det ilde.«

Men hvis det var Trolle, der var den egentlige blodtørstige, hvorfor gik Christian så med på henrettelsen af de mange svenskere. Peterssons forklaring er, at Christian ville have ram på de stockholmske borgere, der havde gode handelsforbindelser med de tyske Hansa-byer for derved selv at oprette et handelskpompagni, der havde monopol på handelen på Norden og indgå alliance med Nederlandene. Det lyder som resterne af gammel marxistisk profitanalyse og er næppe troværdigt. Men de få kilder tillader os ikke at fortolke Christians motiver yderligere.

Og Petersson, der ellers ikke viger tilbage fra at fantasere sig til begivenheder uden kildebelæg, undlader at give os de blodige detaljer fra henrettelserne, måske for at skåne sarte sjæle eller Christians renommé.

Michel Sittow, Portræt af Christian II (1481-1559), 1514/1515. Olie på panel. SMK – Statens Museum for Kunst.

Christian og hans kæreste Dyveke

Erik Peterssons bog er absolut ikke fordømmende over for Christian, som ellers havde meget på sin samvittighed. Petersson forsøger at forstå denne begavede og interessante skikkelse i lyset af samtidens brutale virkelighed, hvor fyrster gerne greb til svig, bedrag, mord og andre interesante handlinger, som i vore dage forekommer aldeles amoralske.

Christian 2. er desuden spændende, fordi han agerede i en tid, hvor Danmarks storhedsdrømme var i fuld flor, og hvor en nordisk union var en realitet. Havde Christian haft held med sine nordiske drømme, havde meget udfoldet sig anderledes i eftertiden.

På mange måder var han en beslutsom hersker, der med held førte forhandlinger og krige for at styrke kongemagten. I sine unge år var han feltherre for sin far, kong Hans, og nedkæmpede kongemagtens modstandere, og siden fortsatte han sine aggresive planer som konge.

Det blev afgørende, at Christian mødte den unge Dyveke i Norge og blev dybt forelsket i hende. Med Dyveke fulgte hendes mor Sigbrit Willoms, der blev Christians rådgiver – også efter Dyvekes død i 1517. Dyvekes død medførte en forvandling af Christian, som mundede ud i en sandsynligvis uretfærdig hævnretssag mod adelsmanden Torben Oxe, som Christian beskyldte for at være bagmanden bag Dyvekes mord. Mistanken gik på, at Oxe havde myrdet hende med forgiftede kirkebær, men vi aner ikke om mistanken var berettiget, men Christian ville ham til livs og kom det også.

Dyvekes død syntes at have ændret Christians karakter til det værre og hans handling over for Torben Oxe og senere over for den svenske adel skabte fjender, der senere skulle komme til at koste ham magten. I Sverige rejste der sig et oprør, der betød, at Christians planer blev kuldkastet.

Lucas Cranach d.æ., Kong Christian II af Danmark, 1523, træsnit. Den Kgl. Kobberstiksamling, SMK – Statens Museum for Kunst.

Christian som reformator

Der er gjort meget ud af, at Christian allierede sig med borgerne mod adel og kirke, og man har i kombination med hans vigtige lovgivning, den første samlede lovsamling i Danmark, set ham ikke blot som en blodtørstig og skånselsløs fyrste, men som en næsten progressiv hersker, der ville reformere samfundet. Det kan man heller ikke se helt bort fra, for lovgivningen blev stående, som Christians måske vigtigste indsats, men hans handlinger i øvrigt afslører mere en kynisk magtudøver end en godhjertet reformator, og Petersson beskriver ham da netop også som en kynisk realist.

Mere end noget andet viser sagen om hans omvendelse til protestantismen, at han udnyttede enhver mulighed for at øge sin magt. Under sin rejse i Europa knyttede han kontakter med bl.a. Martin Luther og syntes stærkt påvirket af dennes lære, men da det passede hans kram bedre i det senere magtspil at spille rollen som katolik, så påtog han sig gerne den rolle: »Christians interesse for lutherdommen kan uden videre kædes sammen med hans forsøg på at styrke kongemagten på bekostning af kirken,« skriver Petersson.

Christian var en fyrste på europæisk plan, og Erik Petersson gørt fint opmærksom på, at vi ikke skal tænke på magtspillet som idag, hvor nationer konkurrerer og kæmper med hinanden, men i højere grad en intereuropæisk konkurrence med dynastier, der gik på tværs af landegrænser. Christian blev gift med Elisabeth i 1514, der var søster til den kommende tysk-romerske kejser Karl 5. Han var altså tæt forbundet med Europas mægtigste mand.

Fangeskab og død

Den omfangsrige biografi slutter lidt brat med Christians vanskæbne, der bragte ham mange år i fangenskab, og med at hans farbror Frederik overtog kongeværdigheden som Frederik 1. Det er muligt, at Erik Petersson har ment, at de mange år i mere eller mindre ufrihed var for kedelige at skrive om, men vi spises af med for lidt om Christians sidste år. Det er selvfølgelig i højere grad det svenske efterspil, der interesserer Petersson, og bogen afsluttes med en afbrudt kronologi, hvor han ofrer bogens sidste sider til blodbadet i Stockholm.

Erik Peterssons bog er særdeles velskrevet og underholdende, men man kommer ikke Christian 2. nærmere end i tidligere litteratur, og det er ikke mærkeligt, fordi kildegrundlaget er sparsomt. Christian var en ilter og brutal person, men også fuld af kærlighed til de nærmeste. Hans magtspil kunne være lykkedes, men hans brutalitet var en af årsagerne til, at modstanden mod ham blomstrede. Man kunne godt have ønsket sig mere om den snedige og dygtige Sigbrit, men igen er kilderne for sparsomme.

Den er gal med illustrationerne

Normalt lader jeg ikke illustrationer i en bog trække op eller ned i antallet af stjerner. Men i denne bog går det helt galt, hvilket må tilskrives forlaget.

Erik Petersson gør nemlig meget ud af beskrivelsen af malerier og stik i bogen. Han omtaler i en længere passage Carl Blochs berømte maleri fra 1871 af Christian i sit fængsel på Sønderborg Slot. Men Blochs maleri er ikke gengivet. Petersson omtaler over fire sider et maleri af Christian 2., der hænger på et museum i London, malet ca. 1525. Men maleriet er ikke gengivet. Petersson beskriver et maleri af Michel Sittow, som kunstneren malede af Christian i 1514. Men maleriet er ikke gengivet. Petersson nævner, at Christian under sit udlandsophold blev portrætteret af den geniale maler Albrecht Dürer og beskriver Dürers indførsel i sin dagbog: »Jeg gjorde kongens portræt i oliemaling; han gav mig 30 gylden.« Men maleriet er ikke gengivet og heller ikke de stik af Christian, som Dürer også lavede. Petersson nævner den forrygende kunstner Lucas Cranachs portræt af Christian, men det er ikke gengivet.

Forsiden og smudsomslaget af bogen er derimod præget af et flot maleri, men uden det nævnes, hvem der har malet det, og hvad det forestiller. Man ser en bister Christian 2. lægge hånden på et dokument, og ved hans side synes en kvinde at bede ham om noget. I baggrunden ses bekymrede mænd og kvinder. Maleriet er malet af den fine norske maler Eilif Peterssen i 1875 og viser Christian 2., der netop har bekræftet dødsdommen over Torben Oxe efter Dyvekes død. Maleriet er superfint, men hvorfor ikke vælge et samtidigt maleri af Christian, når der nu findes så mange gode, og hvorfor i al verden har forlaget ikke oplyst, at det anvendte maleri er af Eilif Peterssen og fra 1875? Dårlig redaktion.

Vi har manglet en samlet biografi af Christian 2,. og for læsere, der vil have en spændende fortælling om kongens liv og hans mange kontakter, er Erik Petersson bog faktisk rigtig god læsning.

Titel: Fyrste af Norden. En biografi om Christian 2. Forfatter: Erik Petersson. Forlag: Politikens forlag. Sider: 528. Pris: 300 kr. Oversættelse: Hans Larsen.