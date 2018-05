Var der et uhyre på "The Terror"?

Bidende kulde. Endeløse bjerge af is og sne. Og ingen levende sjæl i hundreder af mils omkreds.

Altså lige på nær heltinden Lady Silence med de mandelformede øjne og uhyret Tuunbaq med dets umættelige sult efter dampende menneskekød!

Den halve verden ser TV-serien »The Terror« på Amazon Prime for tiden. Den anden halve har læst det 11 år gamle forlæg i form af Dan Simmons’ roman på 769 dybt foruroligende sider.

Simmons er en slags Stephen King med hældning mod det gotiske gys og har vundet talløse priser for sine gigantiske romaner med thrillerserien »Hyperion Cantos« som den mest kendte.

Amerikaneren har de senere år været optaget af feltet mellem fiktion og fakta. Et af hans nyeste værker er »The Abominable« fra 2013 om tre bjergbestigeres mislykkede livtag med Mount Everest i 1925.

»The Terror« fra 2007 holder sig nok så tæt på virkeligheden og fortæller den gribende historie om kontreadmiralen Sir John Franklins kuldsejlede ekspedition til Nordvestpassagen midt i 1840erne.

Selv om bogen var nomineret til en British Fantasy Award, forblev den lettere overset i årene efter udgivelsen. Filmfolk med selveste Ridley Scott i spidsen kastede sig så over stoffet og havde de ti afsnit klar for halvanden måned siden.

Resultatet har fornyet verdens interesse både for Dan Simmons’ stilistisk ujævne forfatterskab og for selve ekspeditionen med den forfærdende finale.

Eller hvordan gik det egentlig sejlskibene HMS Terror og HMS Erebus dengang? Døde ekspeditionslederen Franklin plus kaptajn Crozier og deres 127 mand store besætning kun af kulde? Var der nok så meget tale om gemen madforgiftning og amatøragtige forberedelser fra de britiske admiralers side?

Uvished har altid været foder for fantasien og guld for skrivere på udkig efter en god historie med tilpas megen sandsynlighed blandet ind.

Den farefulde jagt på sejlrender nord om Amerika er en klassiker inden for opdagelsesrejser. En farbar passage mellem Canada og klodens geografiske nordpol ville forkorte vejen til de stadig mere lukrative markeder ved Asiens kyster afgørende.

»Jens Munk« fra 1969 af vor egen Thorkild Hansen handler for eksempel om den dansk-norske søfarers halvt frugtesløse færd på Nordvestpassagen i 1600-tallets begyndelse og efterfølgende fængsling for lempelig omgang med kongens skibe.

Franklins folk klarer sig ikke meget bedre. Da det britiske admiralitet sætter HMS Terror og HMS Erebus i søen, har man allerede kortlagt det meste. Skibene skal ind i Lancaster Sund lige vest for Grønland og derpå fortsætte vestover knap 2000 kilometer eller bare så langt som muligt.

Admiralitetet har udstyret dem efter alle kunstens regler. Begge skibe er forsynet med aflagte dampmaskiner fra en tidlig jernbane i det sydøstlige London og kan derfor skyde svimlende syv kilometer i timen uden vind overhovedet.

Besætningen kan også danse til et mekanisk orgel med 50 forskellige melodier eller kaste sig over bibliotekerne på op mod 3.000 bind - herunder skolebøger til brug for uddannelsen af eventuelle analfabeter mellem matroserne.

Eller de kan forlyste sig med et fotografiapparat, med flere hundrede kilo tobak, med flere tusinde flasker ædel alkohol og med 4.200 liter citronsaft som middel mod den livsfarlige skørbug.

Men de 8.000 konservesdåser med fast føde viser sig som et problem. De ansvarlige afgiver ordren bare syv uger før afsejling og får aldrig dåserne tjekket efter. Hvis den farlige bly fra dåsemaden ikke tog livet af de brave søfolk, så har blyet i systemerne til destillering af havvand sikkert gjort det.

Flåden med kaptajnerne Francis Crozier på det ene skib og John Franklin på det andet ses sidste gang 26. juli 1845 af europæiske hvalfangere og virker ved godt mod. Alt går galt fra nu af. Tre søfolk omkommer allerede under den første vinterkulde. Man fortsætter med møje og besvær frem til King William Island og fryser til sidst fast.

Sir John Franklin selv falder 11. juni 1847 som den første fra ekspeditionens ledelse. Han havde gjort sig upopulær på sin post som administrator i fjerne Tasmanien og set rejsen som en sidste vej til hæder og ære. At rejsen og dermed romanen og den nye TV-serie mister en karismatisk søhelt så tidligt, kunne rent fortælleteknisk have været katastrofalt.

Francis Crozier klarer skærene. Ireren har før afrejse friet forgæves til Franklins niece hele to gange og udstår strabadserne med sprut og fysisk afstraffelse af gasterne. Lige indtil han helt uventet må overtage det tunge ansvar for besætningen fra Franklin og får ny rygrad på en ualmindelig tapper og ret så mindeværdig måde.

Hvad der siden sker, skal ikke afsløres her. Kun at kommandøren James Fitzjames med det damevenlige ydre får sin chance. At lægen Harry D.S. Goodsir får den værst tænkelige udfordring for en mediciner og finder en løsning. At skurken over alle i skikkelse af Cornelius Hickey minder om Loke i nordisk mytologi og nok skal få sin bekomst.

Og at den yderst tavse shamandatter - i serieudgaven spillet af sangeren og sangskriveren Nive Nielsen! - meget vel kunne blive afgørende for ekspeditionens forløb og dermed tungen på historiens vægtskål.

Dan Simmons’ mest fiktive bidrag til fortællingen er Tuunbaq med baggrund i inuitternes egen mytologi. Uhyret med det dæmoniske ydre som en forvokset og fordrejet isbjørn kaldes ofte bare »the monster« i bogen og forfølger selskabet som en besættelse fra først til sidst.

Hvad skete der i virkeligheden? Kloden kender faktisk lidt til mændenes skæbne. Man satte frem til 1850 hele tre eftersøgninger i gang og bragte endnu flere mænd i livsfare med løfter om gigantiske belønninger. Forskerne har talt med inuitter, fundet en optegnelse på King William Island og gennemført deciderede udgravninger helt frem til for et par år siden.

Langt de fleste af fortællingens i alt 129 videnskabsmænd og menige søfolk så med sikkerhed Canadas kridhvide vidder og brændende solglorier som det sidste i verden.

Men omkom de alle sammen? Og hvad skal man lægge i de besynderlige mærker på mændenes forvitrede skeletter? Passer de vilde rygter blandt lokale inuitter frem til for nylig: At en håndfuld herrer med Francis Crozier i front blev fundet dybt forkomne - hvorefter de slog sig ned hos iglofolket og måske ligefrem endte som arktiske familiefædre?

Ingen ved det. Hverken forskerne med deres sandsynligheder eller Dan Simmons med det muliges kunst. Svaret forbliver så flaksende som de evige nordlys over Baffinbugten for halvandet hundrede år siden.

»The Terror« af Dan Simmons udkom i 2007 på forlaget Little, Brown and Company.

Historien oprulles over ti afsnit på streamingtjenesten Amazon Prime og har kendte navne som Ciarán Hinds, Jared Harris, Paul Ready, Adam Nagaitis og grønlandske Nive Nielsen i hovedrollerne.