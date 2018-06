Udvalg vil revidere støjgrænser i København: »En decibelgrænse er ikke den endelige sandhed«

Den omstridte »Forskrift for udendørs musikarrangementer«, der det seneste år har lagt en dæmper på de udendørs arrangementer i hovedstaden, skal nu revideres. Det vedtog et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg på et møde mandag aften.

De nuværende støjgrænser på mellem 60 og 75 decibel (db) har været alt for lavt sat, mener bl.a. Dansk Folkepartis Finn Rudaizky.

»Det er gået for vidt med de støjgrænser. Hvis man vil have ro, må man flytte et andet sted hen. København har et rigt kulturliv, og det skal vi værne om. Det er jo helt forrykt at have så rigide støjgrænser, at musikken ender med at være lavere end byens øvrige larm. Hvis ikke trompeten er høj, så er det ikke jazz,« siger han og suppleres af Fanny Broholm fra Alternativet.

»Kulturlivet er sindssygt vigtigt for København. Vi er internationalt kendt for arrangementer som Distortion. Gennem årene har der været mange støjpolitikker og mange initiativer for at forhindre støj i byen. Men den primære støj kommer faktisk fra folk, der står og hygger på gader med udbredt festmiljø, og det kan vi ikke regulere fra kommunens side. Derfor er det dårlig lovgivning, hvis vi laver en masse regler, der ikke rammer de støjkilder, der skaber problemerne,« siger hun.

En undersøgelse fra Coop Analyse viste sidste år, at 25 procent af danskerne savner stilhed i et almindeligt døgn. I Teknik-og Miljøforvaltningen oplever man et stigende antal klager - især rettet mod nattelivet. Flere københavnere har tilmed dannet grupper, der forsøger at gøre deres egne områder mere stille.

En af dem er Københavns Beboernetværk, der vil skabe en by, »hvor hensynet til borgernes sundhed ikke ofres, for at nogle kan opføre sig, som de har lyst til, uden tanke på andre«. Men der må gerne være larm i byen, understreger Netværkets Hannibal Holt.

»Vi er ikke nogle sure hattedamer, der kræver fuldstændig tavshed. Vi bor i byen, fordi vi godt kan lide, at der er lidt ramasjang. Men på et tidspunkt må man også sige, at nok er nok. København huser mere end 3.500 arrangementer, og 60 procent af dem ligger i Indre By,« siger han.

Der kan findes smartere måder

Ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) skal der hen over efteråret foretages en grundig, inddragende proces, hvor både musikarrangører, beboere, lokaludvalg og borgernetværk høres, før der træffes endelig beslutning, om - og hvordan - forskriften skal ændres.

»Det kan godt være, der findes smartere måder at regulere på, og at en decibelgrænse ikke er den endelige sandhed,« siger hun. »Det kan sagtens være, at der nogle steder er plads til lidt mere musik, mens andre kan klare lidt mindre. Der er rigtig mange, der vil holde fest i Indre By, og det er klart, at folk her måske synes, festen er ved at tage overhånd, hvis man f.eks. har små børn eller skal tidligt op. Andre områder savner måske liv og kunne godt have have nogle flere fester.«

Ninna Hedeager Olsen peger også på, at dialog og lokal forankring er vigtige faktorer.

»Hvis det er en fest, bydelen selv vil have, er holdningen måske en anden, end hvis det er en udefra kommende fest. Og både beboere og branchen foreslår mere dialog mellem festarrangørerne og de mennesker, der bor i området. Så det er ikke bare en decibelgrænse, vi skal nå frem til. Vi skal have alle ideer på banen,« siger hun.