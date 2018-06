»Udlandet hylder os danskere for, at vi er hyggelige. Men vi elsker vores fasttømrede grupper og byder sjældent nye indenfor«

Det kræver en vis portion selvtillid at stille sig op på Kværndrup Station (Sydfyn) og byde en gruppe fremmede på champagne, mens evigt forsinkede DSB prøver at fikse en signalfejl. Alligevel var det det en mand fra Odense gjorde, da jeg lørdag aften forlod Heartland Festival for at tage tilbage mod Sjælland.

Vi havde lige udvekslet et stiltiende »nå-DSB-er-forsinket-som-sædvanlig«-blik, os fremmede, der sad på en togstation af den slags, hvor man skal gå over togskinnerne for at komme over på perron to, da en mand troppede op. Med to champagneflasker, papkrus og en pose frosne jordbær i favnen tilbød han alle på perronen et glas bobler.

Først kiggede vi på hinanden, os, der sad lænet op af vores rygsække og festivalgear. »Hvem taler han til?« »Kender du ham?« (»Nej?«). Men da den første sagde ja tak til et glas, startede det en kædereaktion ned ad perronen. Manden delte med et glad smil papkrusene ud. Vi hjalp ham med at fordele de frosne jordbær (isterninger var udsolgt i den lokale brugs, undskyldte han).

Alene blandt grupper

Da jeg gik rundt på Heartland, tænkte jeg, at jeg var den eneste alene på festival. Jeg så kun ægtepar, unge par og vennegrupper. Men det viste sig, at der var enegængere på festivalen. De var tilsyneladende også på Kværndrup Station og skulle med 20.20 mod Odense.

Toget udeblev, men boblerne kom - sammen med en enormt udansk oplevelse. For hvor tit inviterer vi danskere fremmede ind i et fællesskab? Vi kan godt lide, at udlandet hylder os for, at vi er hyggelige og afslappede. Men vi elsker vores fasttømrede grupper og byder sjældent nye indenfor. Og nu stod manden og bød på champagne. Hvorfor? insisterede vi. »Vi fejrer, at vi skal til O’ense,« var det eneste svar, han gav. Ingen bagtanker. Bare livsglæde og en tillid til, at nogle fremmede ville tage del i den.

Så vi fremmede danskere stod der: Fra mig i midten af 20erne, til den glade giver i 30erne, til kvinderne i 60erne og manden, der havde sit eget band og var omkring 70. En ung mand fandt en højtaler frem. Vi lyttede til The Beatles og Bruce Springsteen, og lige pludselig var vi glade for, at toget var forsinket.

Perronen, der havde været søvndyssende stille og DSB-deprimeret for bare nogle få minutter siden, livede op. Dem, der efterfølgende dukkede op, kiggede undrende på den umage gruppe, der sang med på »Born to Run«, ledte efter fællestræk (»Er du også fra Sønderjylland?« »Mojn!«) og talte om de bedste koncertoplevelser (Bryan Adams på Midtfyns, Bruce og Prince på Roskilde).

Det var mærkeligt, at det skete uden for festivalen. Jeg har altid forestillet mig, at en festival er et sted, hvor man bliver venner med fremmede, men det er aldrig sket for mig. Nu stod jeg og var en del af en gruppe. Udefra må vi have set ud, som om vi kendte hinanden. Sådan ser det altid ud, når man kigger på dem, der står sammen. Det er sundt at vide, at grupper aldrig er så fasttømrede, som de ser ud, når man står alene. Og at en gruppe med en smule hjælp fra fremmede kan opstå pludseligt. Hvis man vil det.