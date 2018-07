Udlændinge undrer sig: »Der er mega stor forskel på danskerne, når de er på Roskilde Festival, og når de er i København.«

Teitur Skoubo, 22 år, Færøerne, første gang på Roskilde

Jeg har mange venner, der har været her. De siger, at Roskilde er specielt, frit og en god fest, og det har det i hvert fald været. Der er en megastor forskel på danskerne, når de er på Roskilde, og når de er i København. På Roskilde er det, som om arrongancen bliver efterladt derhjemme. I København går danskerne sammen i grupper. Her går man bare over i nabo-campen. Jeg har kun været på festivaler på Færøerne. Den største er på 5.000 mennesker.

Jeg er overrasket over, hvor meget vi har klaret at feste fra morgen til aften, og det er heller ikke så beskidt, som jeg havde troet. Jeg havde forventet, at Roskilde ville blive godt, og det har været endnu bedre. Jeg har købt billetten for at høre Eminem, men alt har været megasjovt. Selv at stå i kø, inden festivalen åbnede. Det var en del af oplevelsen, og vi blev venner med nogle andre færinger, som vi ikke kendte i forvejen. Folk her er glade, fulde og har ikke så mange hæmninger.

Elin Wass Karlsson, 28 år, Sverige, niende gang på Roskilde

Jeg har kunnet misset to år på Roskilde siden 2008. Jeg elsker stemingen her. Alle er så dejlige. I år var køen lidt anderledes, og her bliver mere og mere beskidt for hvert år. Jeg har været her så mange gange og kender stedet og ved, hvor de gode camps er - de camps med godt kammeratskab og sjove events. Det sjoveste event i år var, da en camp arrangerede vandkrig. Det var »Camp Badeanstalten«.

Jeg kommer for campingens skyld. Musikken er bare et plus. Vi har haft mange festivaler i Sverige, men de er blevet lukket. Vi har nogle, men ingen kan slå Roskilde. Der er ikke særlig mange festivaler i verden, der varer otte dage.

Danskerne er så sjove og drikker som djævle. De er meget glade og kærlige. Jeg tror ikke, de er andeledes uden for Roskilde. Jeg bor i Skåne og tager tit til Danmark for at have det sjovt. Jeg ved, I er gode til at hygge jer.

Erik Bjartnes, 30 år, Norge, tredje gang på Roskilde

Her er vældig godt, fantastisk vejr og meget støv. Man må vaske sig ofte. Jeg har badet i søen to gange og en gang i brusebad. Jeg vender tilbage til Roskilde på grund af folkene i min camp. Musikken er sekundær. I går holdt vi udklædningsfest: Vi havde fire ninjaturtles og adskillige fabeldyr.

Jeg har købt parykken, fordi den har mange funktioner. Om dagen beskytter den mod solen, om aftenen mod kulden. Den beskytter mod støv og pollen, og i går brugte jeg den til at skrubbe mig med, da jeg badede.

At være på festival er den bedste måde at koble af fra stress på arbejde og fra hverdagens to do-liste. De seneste to år har min kone været med på Roskilde, men nu er hun i Singapore og på Bali. Jeg er ikke misundelig på hende. Det bliver hende, der kommer til at fortryde det.

Sarah Huelsen, 21 år, Tyskland, første gang på Roskilde

Jeg kan virkelig godt lide det her. Jeg er ret imponeret over, hvor stor festivalen er, for den virker ikke så stor, fordi alt er delt op i områder. Den er større end nogen anden festival, jeg har været på. De festivaler har kun varet i tre dage.

Jeg kan godt lide, at her ikke kun er musik, men også kunst og talks. Min søster og jeg er her med en gruppe danskere, og vi har lært alle de danske drukspil. Særligt den, hvor man sidder i en campingstol og spiller ølbowling.

Folk her er rigtig søde, men man taler ikke rigtig med fremmede. Jeg har været på en festival i Australien, og der var folk meget mere udadvendte. Jeg har kun været her en dag, så jeg kan ikke rigtig dømme, men det virker til, at folk holder sig til sin egen gruppe.

Anna Czigány, 29 år, Ungarn, første gang på Roskilde

Jeg er frivillig på festivalen og var i Danmark i forvejen. Da jeg først ankom, tænkte jeg: »Åh, gud, sikke et kaos. Hvordan kan folk sove i den larm og i støvet og skralden.« Men så begyndte jeg at kunne se den positive del eller at komme ind i stemningen.

Her er en venlig og rar atmosfære, og jeg har fået nye venner jer. Nogle folk har flyttet deres telte over til vores lejr, fordi de var alene, så lejren bliver større. Jeg kender ikke så mange danskere, men jeg har hørt om stereotypen. At danskere er reserverede og ikke så åbne over for udlændinge, men det har jeg ikke rigtig oplevet. Mit indtryk her på Roskilde er, at de kan lide at feste vildt. Men det ville være det samme på en ungarsk festival.

Jeg kan godt lide, at der også er familier her. Det signalerer, at man kan finde sin egen måde at nyde festivalen på. Man behøver ikke at drikke sig fuld og feste vildt. Man kan selv vælge.

Daniel Fosso, 25 år, Norge, femte gang på Roskilde

Jeg har holdt en tre års pause fra festivalen, men nu er jeg tilbage. Festivalen har ændret sig på små punkter. For eksempel har jeg ikke fundet et sted, jeg kan købe en pizza. Og de har fået nyt kø-system. Det er lidt weird.

Der er meget mere støv, og der er kommet bedre toiletter, men ellers er det det samme med cool mennesker og gode drinks. Danskerne er morsomme på festival. De kan drikke 10 gange så meget, som jeg kan, uden at besvime.

Når festivalspladsen åbner, bliver det mere en musikfest end en alkoholfest. Jeg er klar til at gå i gang med musikken, og jeg skal i hvert fald se Eminem.