Tyrkiet kræver kunst tilbage fra museer i Paris, London og København

Kunstmuseet Davids Samling i København, der rummer en stor samling af islamisk kunst, fik i starten af februar i år besøg af en tyrkisk delegation.

Delegationen var på udkig efter kunstgenstande, som Tyrkiet mener retmæssigt hører til i Tyrkiet

»Tyrkerne sagde, at man havde meget stor beundring for den måde, vi opbevarede og udstillede tingene, men de mente, at der var nogle ting, som retteligt hørte hjemme i Tyrkiet,« fortæller Kjeld von Folsach, museumsinspektør på Davids Samling. Tyrkiet udpegede dog ikke, hvilke genstande de ønskede retur.

Tyrkiets har også kig på genstande på Louvre i Paris og på Victoria and Albert Museum i London, og besøget i Danmark var en del af et større initiativ fra Tyrkiet. Landet nedsatte i oktober sidste år et parlamentsudvalg, som arbejder på at hjembringe mere end 150.000 museumsgenstande fra museer og private samlinger rundt omkring i Europa og Nordamerika, heriblandt Danmark. Det skriver Al-Jazeera. Genstandene er ifølge Tyrkiet blevet stjålet fra Tyrkiet tilbage fra 1800-tallet og frem, da udenlandske arkæologer strømmede til landet, der dengang var en del af det Ottomanske Kejserrige.

Ifølge Kjeld von Folsach er det ikke første gang, at tyrkerne har henvendt sig med henblik på at skaffe kunstgenstande tilbage til Tyrkiet. Senest i 2013, men både dengang og nu har Davids Samling afvist at returnere kunstgenstande.

»Genstandene har været i Davids Samling i mange år og er købt i god tro. Det har tyrkerne anerkendt. Det vil sige, at der ikke er noget juridisk at komme efter, men fra tyrkisk side siger man, at der er et moralsk issue, og at det, der kommer fra Tyrkiet, i princippet også skal tilbage til Tyrkiet,« siger Kjeld von Folsach.

Danske museers tilbagelevering af genstande

1. Kampen om de islandske håndskrifter

Det var den danske konge, Frederik 3., der i 1600-tallet startede en indsamling af håndskrifter. Den islandske filolog og historiker, Árni Magnússon, testamenterede ved sin død i 1730, sin private samling til Københavns Universitet.

Island havde flere gange siden 1830’erne stillet krav om udlevering af islandske håndskrifter fra middelalderen. Da Island løsrev sig fra Danmark i 1944, blev kravet endnu stærkere. I Danmark skabte kravet stor debat i offentligheden og da den radikale Jørgen Jørgensen blev undervisningsminister, genåbnede han sagen om de islandske håndskrifter. Der skulle dog gå fem år med demonstrationer og en retssag, før Folketinget endelig vedtog en lov om udlevering i 1965.

I 1971 fandt en ceremoni sted i den islandske hovedstad, Reykjavik, da to betydningsfulde håndskrifter, Flatøbogen og Codex Regius, skulle hjem til Island. Dette var starten på en række danske udleveringer af islandsk kulturarv, der først blev endeligt afsluttet i 1997. I alt udleverede Danmark næsten 2000 håndskrifter til Island. 2. Tilbagelevering til Grønland

I 1984 påbegyndte Nationalmuseet en proces, der senere skulle vise sig, at blive verdens største udlevering af genstande. Det drejede sig mere specifikt om ca. 33.000 genstande, der skulle tilbage til Grønland. Den danske stat havde altså samlet sig en imponerende samling af etnologiske genstande fra dens grønlandske koloni. Selve processen tog 15 år. 3. En byttehandel med Sverige

I 2011 indgik Danmark en aftale med Sverige, om at det ældste eksemplar af Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1280, kunne vende hjem efter 300 år på svensk jord. Dog kun til låns, for ejendomsretten over Jyske Lov, er stadig svensk. Svenskerne fik til gengæld udlånt en landskabslov, Södermannalag, fra 1327, som har været opbevaret i Danmark. Der blev altså indgået en låneaftale. Dansk Folkeparti har i flere år presset på for at få udleveret, ikke bare Jyske Lov, men også Margrethe 1.s formodede brudekjole, der blev taget som svensk krigsbytte i 1659, samt en række andre genstande der af forskellige årsager er havnet i Sverige. 4. Glyptotekets aftale med Italien

Ny Carlsberg Glyptotek indgik i 2016 en aftale med Italien om tilbagelevering af et større antal genstande. Aftalen drejede sig primært om en række etruskiske genstande – heriblandt den berømte fyrstegrav fra Sabina. De omstridte kunstgenstande har været en del af Ny Carlsberg Glyptoteks samling siden 1970erne, hvor museet købte dem på det internationale kunstmarked. Men det har senere vist sig, at genstandene stammer fra rovgravninger og blev illegalt solgt og udført af Italien. De italienske myndigheder har i årevis været i dialog med museer verden over, heriblandt Ny Carlsberg Glyptotek, som har aftaget de illegalt udførte genstande. Dialogen mellem parterne indebar, at Ny Carlsberg Glyptotek fik lov til at langtidslåne andre arkæologiske genstande af italienerne. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Han afviser dog den begrundelse.

»Det ville betyde, hvis man virkelig skulle være konsekvent, at alt fransk kunst skulle tilbage til Frankrig, at alt tysk kunst skulle tilbage til Tyskland og så videre. Vi mener, at det er en rigtig dårlig idé. Vi betragter Davids Samling som en slags ambassadør for den islamiske kunst og kultur. Vi prøver at vise, at den islamiske kunst er meget bredere funderet end det, som de fleste europæere, og i øvrigt også muslimer, tror i dag.«

Kjeld von Folsach understreger, at det var et behageligt besøg, og at tyrkerne accepterede museets begrundelser. Han har ikke efterfølgende hørt fra delegationen.

Hvorvidt kunstgenstande skal bringes tilbage til de lande, hvor de stammer fra, har skabt hyppige debatter i kunstverdenen. Sidste år meldte Frankrigs præsident Emmanuel Macron ud, at det var en topprioritet for Frankrig at returnere afrikansk kunst til afrikanske lande. I Danmark diskuterede Ny Carlsberg Glyptotek og Italien i årevis, hvorvidt blandt andet en fyrstegrav fra Sabina skulle leveres tilbage til Italien. I 2016 indgik man en aftale om tilbagelevering, fordi det viste sig, at graven stammede fra ulovlige udgravninger.

Berlingske har været i kontakt med både Ny Carlsberg Glyptotek og Nationalmuseet, som begge melder, at de ikke i forbindelse med det nuværende tyrkiske initiativ har modtaget nogen henvendelser fra Tyrkiet med krav om tilbagelevering af kunstgenstande, der stammer fra Tyrkiet.