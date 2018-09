Tv-værts kone: Jeg har aldrig set den side af ham

Det var ikke kun dommerne, der fredag aften måtte bukke sig i støvet for den 43-årige tv-vært Adam Duvå Hall, da debuterede med en vals i "Vild med dans" sammen med sin makker, den professionelle danser, Mie Moltke.

Også Adam Duvå Halls kone, Christine Gjødsbøl Jensen, som han har to børn med, kunne fra sin plads i tv-studiet se sin mand optræde på en helt ny måde.

- Nu har vi været sammen i 13 år, og jeg har aldrig set den side af ham.

- Det var faktisk rørende. Jeg blev rørt. Jeg har aldrig nogensinde danset med ham andet end i et køkken til en morgenfest, hvor vi har været fulde. Jeg har aldrig set ham danse, men jeg tænkte, at han nok ville se utroligt flot ud i kjole og hvidt, siger Christine Gjødsbøl Jensen.

Siden Adam Duvå Hall i midten af august begyndte træningen til "Vild med dans", har hun nysgerrigt fulgt med på sidelinjen. Alligevel var hun spændt på, hvor meget Adam Duvå Hall havde nået at lære.

- Jeg har selvfølgelig spurgt, hvordan det gik, og jeg har kunnet fornemme på Mie (Moltke, red.), at han var god, men han har selv været meget ydmyg omkring det. Det ligger nok til hans natur. Så jeg tror, det tog røven på os alle sammen, hvor god han faktisk var.

- Men jeg har altid sagt, at han må være født en søndag under en regnbue, for han er bare god til alt, hvad han beslutter sig for at være god til, siger Christine Gjødsbøl Jensen.

Da Adam Duvå Hall i sommer fik tilbuddet om at være med i showet, talte parret det grundigt igennem. Han vendte det også med flere af sine venner, der tidligere har været med - heriblandt komikeren Simon Jul.

Han var med til at overtale Adam Duvå Hall, fortæller Christine Gjødsbøl Jensen.

- Adam hørte om sammenholdet og intimiteten, og så blev han enig med sig selv om, at han gerne ville. Og så gik han "all in".

- Han er blevet helt vildt grebet af det, og det tror jeg også, er kommet bag på ham selv. Og så vil han også så gerne vise vores datter, at han kan danse, siger hun.

"Vild med dans" bliver sendt hver fredag på TV2.

/ritzau/