Tv-stjerne Roseanne støtter Trump-konspiration om sexhandel med børn

Skuespilleren Roseanne Barr, som forleden havde premiere på en ny sæson af sin berømte TV-komedie »Roseanne«, skabte forvirring i weekenden, da hun på twitter erklærede sin støtte til af den amerikanske højrefløjs mest spektakulære konspirationsteorier.

»Præsident Trump har befriet så mange børn, der holdes i trældom af alfonser over hele verden. Hundredvis hver måned. Han har forpurret menneskehandel overalt i de højeste kredse. Læg mærke til det. Jeg er uenig (med trump red.) om nogle ting, men lader tvivlen komme ham til gode nu,« tweetede hun.

Læs også Latterliggørende DR-journalist forurener den politiske debat

Hermed henviste hun til en af konspirationsteori, der siden oktober har været i omløb på den del af den amerikanske højrefløj, der støtter præsidenten.Teorien, der går under navnet »Stormen«, menes at være startet efter, at Trump noget kryptisk bemærkede at pressen befandt sig i “stilheden før stormen”. Bemærkningen faldt under en fotosession med en kreds af militære ledere og deres ægtefæller, inden en officel middag i Det Hvide Hus.

Det Hvide Hus’ pressesekretær Sarah Sanders nægtede den følgende dag at uddybe, hvad præsidenten mente, men i medier som Newsweek og Mediaite hævdes det, at »Stormen« er betegnelsen på en kommende aktion rettet mod højt profilerede medlemmer af USAs Demokratiske Parti samt andre berømte mennesker, der alle skulle være involveret i børnehandel med sexkriminalitet. Teorien om »Stormen« er, at præsident Trump har hemmelige planer om at bryde den op og arrestere de involverede. Teorien er blevet sporet til online-forummet 4Chan, hvor en anonym bruger kendt som »QAnon« simpelthen skulle have plantet teorien.

Efter Roseanne Barrs støtte til teorien har Twitter-brugere påpeget, at hun tidligere har ytret støtte til lignende teorier. I november efterlyste Roseanne Barr kilden til »Stormen«-teorien, og bad vedkommende sætte sig i kontakt med hende. På trods af Barrs tidligere støtte udtrykte mange twitter-brugere undren over TV-stjernen, heriblandt New York Times’ korrespondent i Det Hvide Hus, Maggie Haberman, der simpelthen tweetede »what?«

Læs også Vil Trump lade sig provokere?

Roseanne Barrs tilbagevenden til rampelyset med en ny sæson af sit Tv-show kom tyve år efter at komedien sidst blev sendt. Den oprindelige udgave af “Roseanne” blev sendt fra 1988 til 1997, og i serien spiller John Goodman og Roseanne Barr hovedrollerne som Dan og Roseanne Conner.

Privat har Roseanne Barr længe været en åbenlys Trump-tilhænger, og i den nye sæson stemmer hendes karakter i showet også på Trump. Skuespilleren blev lykønsket af præsidenten, da en ny sæson af showet i sidste uge havde premiere.