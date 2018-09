Trump-tilhængere brænder sko i protest mod Nike-reklame

Når en midaldrende mand klipper sine hvide tennissokker i stykker i raseri, ved man, at den er gal. At han er gal.

Og når han sammen andre mænd lægger billeder af både ødelagte sokker og afbrændte sko på Twitter under det trendende hashtag #NikeBoycott, så bliver det til en historie i de rigtige medier.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018

Det er, hvad der - givetvis bevidst orkestreret - er sket med Nikes 30-års jubilæmskampagne for »Just Do It«-sloganet, hvor den tidligere footballspiller Colin Kaepernick i sort/hvidt nærbillede kigger alvorligt ud på os med ordene: »Tro på noget. Også selv om det betyder, at du skal ofre alt«.

Umiddelbart adskiller den kampagne sig ikke en pind fra alle de andre sportsmillionærer, der de seneste 30 år indtrængende har opfordret alle os andre til også bare at lette r.... og gøre det: »Just Do It«. Ligesom de selv gjorde. Iført de rigtige sko, forstås.

Men Colin Kaepernick er vel at mærke tidligere fodboldstjerne og nuværende plakat-dreng for anti-Trump-bevægelsen. Det var Kaepernick, der i 2016 som quarterback for football-holdet San Francisco 49ers valgte at blive siddende under afsyngningen af nationalsangen i stedet for a rejse sig op og stå med hånden på hjertet, som traditionen byder.

Den 2. oktober 2016 knælede Colin Kaepernick (i midten) sammen med 49'er holdkammeraterne Eli Harold, tv, og Eric Reid, th, under nationalsangen inden kampen mod Dallas Cowboys på Levi's Stadium i Santa Clara, California.

Kaepernick gik senere over til at hvile på det ene knæ og var således den første og den mest omtalte i den såkaldte »kneeling«-protest, der senere bredte sig til andre spillere og andre hold som et oprør mod et Amerika, som de ikke længere følte sig som en del af eller ikke ønskede at hædre.

Og den store debat om de knælende sportsfolk blev kun større, da flere af NFL-holdene valgte at fyre de spillere, der ikke stod pænt op under nationalsangen.

»Få det røvhul af banen - han skal fyres,« sagde Trump om Kaepernick. Senere gik præsidenten på Twitter og støttede de sportshold, der havde fyret spillere for deres politiske protest.

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Derfor kan Nike-kampagnen gøre folk så rasende, at de brænder deres sko og klipper deres sokker i stykker.

Country-musikeren John Rich var tidligt ude med et foto af et par mandehænder, der holder det øverste stykke af sine hvide tennissokker: »Vores lydmand har lige klippet Nike-logoet af sine sokker. Tidligere marinesoldat. Nike: Vær parat til at gange op med millioner«

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) September 3, 2018

Omtale enormt meget værd

Men der skal virkeligt mange millioner sokker til at betale for markedsværdien af så meget omtale.

Bloomberg fik Apex Marketing Group til at opgøre værdien af den enorme omtale og nåede frem til, at kampagnen allerede har skabt for 43 millioner dollar eksponering, heraf er kun en fjerdedel negativ, og knap halvdelen er positiv.

They Just Did It #NikeBoycott pic.twitter.com/HQhS2ZOkqR — N.RamJo (@CRMEducation) September 4, 2018

Nike-aktien faldt ganske vist med flere procent umiddelbart efter, at reklamekontroversen brød ud, men i det lange løb tror ingen vist på, at det vil skade Nike at miste lige præcis denne kundegruppe - hvis de da overhovedet husker det til næste år.

»Modstanden her og nu skal ikke overskygge styrken af kampagnens budskab i det lange løb,« vurderede aktieanalytiker Brian Nagel til MarketWatch.

»Det sender et rædsomt signal,« siger Trump om Nikes valg af Kaepernick til kampagnen til nyhedssitet The Daily Caller, og i den stærkt polariserede amerikanske politiske debat vil det ikke kun få nogen til at brænde sko, men også få andre til at anskaffe sig Nike-sko som støtteopkøb.

Mange har lagt kvitteringer for aktivistiske Nike-skokøb op på Twitter, men en del forbrugere, som ellers sidder lige midt i målgruppen for den nye kampagne, gjorde dog høfligt opmærksom på, at så nemt er det altså ikke at blive helgenkåret. Nike har stadig et problem med at forklare børnearbejde, underbetaling og dårligt arbejdsmiljø ved produktion af de dyre sko.

#NikeBoycott Don’t worry Nike some of us hasn’t forgotten about the child labors and women!! pic.twitter.com/zkUK5nL060 — John Gray (@dirkvaldez) September 4, 2018

Trump tilføjede da også til sin mildt kritiske kommentar af Nikes valg af Kaepernick, at friheden til at træffe sine egne forretningsbeslutninger netop er »alt det, som dette land handler om« - og så er er Nike i øvrigt også lejer i Trumps ejendomme. »De betaler en hel masse husleje til mig,« sagde præsidenten til Daily Caller. Muligvis spøgefuldt.

Hashtagget #NikeBoycott er i mellemtiden forlængst overtaget af dem, der ikke selv boykotter, men bare godt kan lide at omtale boykotten.

Der er selvfølgelig som i enhver god værdidebat masser af »men hvad så med ...«-indlæg som dette tweet, der siger, at det er mærkeligt, at hvide mennesker er så hurtige til at boykotte Nike, når de samme mennesker ikke vil boykotte den katolske kirke for overgreb mod børn.

White people are so quick to #NikeBoycott but won't boycott the Catholic church for fucking their kids. — On God (@SlingShotBih) September 4, 2018

Der er den sjove metakommentar fra manden, der siger, at han har brændt Nike-sko som en hobby i årevis og er træt af, at det nu skal betyde, at han er racist.

What pisses me off about this #NikeBoycott is that I've been posting videos of myself burning Nike shoes for years, just as a fun hobby, and now everyone is going to think I'm a racist. — Existential Comics (@existentialcoms) September 4, 2018

Der er det mærkelige moralske modangreb, at det bare er så typisk for republikanere at brænde deres sko som protest i stedet for at give dem til en værdigt trængende hjemløs.

There's nothing more Republican than burning your own shoes to boycott them after you already bought them instead of giving them to homeless people who need them #NikeBoycott — Zack Bornstein (@ZackBornstein) September 4, 2018

Og så var der de rene spasmagere som Phil Braun, der tilsyneladende satte ild til sine Nike-sko, mens han stadigvæk havde dem på, og bagefter viste billeder af et par slemt forbrændte fødder.

My name is #Mustard and I stand for the #flag and to honer @bigandrich and their Soundman & the Prresident I am going to burn my #Nike shoes!!!!!!!!!

Fødderne var dog slet ikke Phil Brauns. Heldigvis. Man kan ikke sige, at så tossede er der dog alligevel ingen amerikanere, der er. Men i denne omgang blev det ikke dokumenteret.