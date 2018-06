Troels Lyby og Cecilie Stenspil filmer på den anden side af kloden

De to skuespillere Troels Lyby og Cecilie Stenspil har privat dannet par siden 2012, og for første gang har de også arbejdet foran kameraet. Det er ovenikøbet sket på den anden side af jordkloden, hvor de har medvirket i optagelserne til TV-serien »Straight Forward«, der er et nyt dansk-newzealandsk samarbejde.

Da Berlingske møder skuespillerparret, har de stadig jetlag fra næsten et døgns flyrejse fra »kiwiernes land«, men ikke desto mindre er de allerede på job. I TV-serien spiller Troels Lyby en politimand, og han skal skyde nogle scener i gademiljøet foran Hovedbanegården, hvor vi møder dem begge.

De to skuespillere har kun faglige roser til hinanden efter fire måneders optagelser i New Zealand.

»Vi har den samme nysgerrighed og får meget ud af at diskutere scener med hinanden. Hver hver især tilegner os også ny viden om faget, som vi deler med hinanden,« siger Troels Lyby.

I serien, der får premiere næste år på Viaplay, har Cecilie Stenspil rollen som en svindler, der dog er udstyret med den form for samvittighed; den gør, at hun kun går efter at svindle de slemme typer. Det betyder til gengæld at hun lægger sig ud med en af Danmarks værste forbrydere og må flygte ud af landet – hele vejen til New Zealand. Men i Danmark har en politimand (Troels Lyby) ikke tænkt sig at lade Cecilie slippe godt fra numrene, og han rejser i hælene på hende til det fjerne land.

I dag roser parret deres newzealandske filmhold, der viste sig at være lige så topprofessionelt som de filmfolk, de kender hjemmefra, hvor Cecilie blandt andet har været med i »Badehotellet«.

»Der er mange ligheder, men også forskelle, og måske er det derfor det kan komme til at fungere godt. De kan godt li’ action, og vi danskere er gode til kammerspillet,« siger Cecilie Stenspil.

Der er enormt meget at hente i en verden, der lige nu vokser sig sammen på kryds og tværs

Ifølge Troels Lyby fik de to danske skuespiller pillet det mest macho ud af replikkerne, så det fandt et mere naturtro dansk leje – og det faldt i god jord hos newzealænderne. Ifølge parret er der kun fordele ved at kende hionanden privat, også selv om de spiller modstandere på skærmen.

»Der er en masse, man ikke behøver at forhåndsaftale, når man kender hinanden i forvejen. Og når jeg er sammen med en god skuespiller som Cecilie, så kan omkring 80 procent af det, jeg laver, være at lytte og reagere på det jeg får fra hende. Men det kræver, at man kan mærke hinanden,« siger Troels Lyby.

»Straight Forward« har ud over Stenspil og Lyby også danskerne Vibeke Hastrup og Marie Boda blandt de medvirkende. Fra newzealandsk side har bl.a. Mark Mitchinson, John Callen, Stephane Garneau-Monten og Matthew Walker roller.

»Verden er blevet mindre, og mulighederne for at arbejde sammen er internationalt store, når vi nu kan skabe en serie i fællesskab med et produktionsselskab på den anden side af jorden. Man kan virkelig glæde sig til at se de danske skuespillere vise helt nye sider af sig selv i en både sjov, brutal og rørende historie,« siger producer Mia Marie Borup.

Direktør for Copenhagen Film Fund, Thomas Gammeltoft, har været med til at finansiere TV-serien, og ser den som et eksempel på det fortsat store potentiale for den danske film- og TV-branche, der gemmer sig i udlandet.

»Der er enormt meget at hente i en verden, der lige nu vokser sig sammen på kryds og tværs,« siger Thomas Gammeltoft, der benytter lejligheden til at slå et slag for den danske »minor-coproduktionsordning«, hvor danske filmstøttemidler godt kan gå til udenlandske produktioner. Den betyder nemlig, at danske film omvendt kan få adgang til tilsvarende midler i udlandet.

»Hvis vi fjerner muligheden for den slags samarbejder, saver vi grenen, vi selv sidder på, over,« siger Thomas Gammeltoft.

»Straight Forward« bliver i otte afsnit og får premiere næste år. Originalserien produceres internationalt af Mastiff i samarbejde med Screentime fra New Zealand og vil få international distribution af Banijey Rights & Acorn media Enterprises.

Projektet er støttet af Copenhagen Film Fund og den newzealanske TV-station TVNZ.

Når optagelserne er overstået, venter nye opgaver. Cecilie Stenspil skal lave flere afsnit af Badehotellet, mens Troels Lyby skal spille hovedrollen i en musical på Odense Teater.

Musicalen tager sit historiske udgangspunkt i år 1659, hvor Leonora Christina står foran den svenske konges højeste domstol for at forsvare sin syge mand, Corfitz Ulfeldt (Troels Lyby), der er anklaget for højforræderi mod Sveriges regent.