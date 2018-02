Trods flere krimi-klicheer: TV 2s nye dramaserie er velkomment energiskud til nordiske krimibølge

De første minutter af TV 2s nye søndagskrimi, »Greyzone«, ligner til forveksling mange tidligere skandinaviske krimiserier. Seriens hovedperson, Victoria Rahbek (Birgitte Hjort Sørensen) er eksempelvis en yngre, fraskilt kvinde, der både forsøger at gøre karriere og være til stede i nuet sammen med sine småforsømte børn. Var der nogen, der hviskede »Birgitte Nyborg« fra »Borgen«, en af dansk TV-dramatiks mest levedygtige skabeloner, eller Claudia Moreno fra den nylige »Bedrag«?

Seriens dansk-svenske efterretningssamarbejde ligner også noget, man har set i utallige serier og spillefilm, ikke mindst DRs successerie »Broen«, hvorfra den indledende scene nemt kunne være løftet.

Det svenske sikkerhedspoliti har fået nys om, at en »flagged« person er på vej til Danmark i en lastbil, og efterretningsofficeren Eva Forsberg (Tova Magnusson) gør klar til et rutinetjek. Orkestreringen af scenen, der går fra rutine til katastrofe på få øjeblikke, da en toldbetjent og den ene af lastbilens chauffører bliver skudt, viser imidlertid, at instruktøren på de første fem afsnit, Jesper W. Nielsen, er gået til opgaven med friske øjne. Det er elementært spændende – vi er på som seere!

En dansk-svensk antiterror-enhed oprettes med Eva som leder, og hendes karakter får lov til at vise, at hun er af kød og blod, da hun – i enrum efter skyderierne – har svært ved at kontrollere sin sindsbevægelse.

I Danmark skal Eva samarbejde med PETs »kildefører« Jesper Lassen (Joachim Fjelstrup), som af grunde, der i første afsnit står hen i det uvisse, er blevet midlertidigt suspenderet. Vi aner dog, at suspensionen snarere skyldes et stort hjerte eller andre medmenneskelige kvaliteter, end de sædvanlige disciplinære problemer. I hvert fald arbejder Jesper frivilligt med at hakke grøntsager på et spisested for flygtninge, hvilket på moderne TV-seriesprog betyder, at han er god nok på bunden, trods sin suspension.

Der krydsklippes til Victoria Rahbek, der er ekspert i droneteknologi i et svensk startup-firma, der kæmper for at få en plads i markedet. Hvad hendes ekspertise skal bruges til i serien, udover at karakterens rolle er en behagelig afveksling fra de sædvanlige kvindelige politifolk i nordic noir-serier, står endnu ikke klart, men da serien handler om et terroristangreb, er det formentlig, fordi hun skal tvinges til at bistå misdæderne.

Under en forretningsrejse, hvor hun – ud over at sikre sig et fuldemands-one night stand – møder en tidligere studiekammerat, tech-journalisten Iyad Adi Kassar (Ardalan Esmaili), begynder plottet at udvikle sig. Adi skaffer sig adgang til Victorias lejlighed under påskud om at interviewe hende, men i virkeligheden er første fase af en djævelsk terrorplan ved at blive afviklet.

Ligesom portrættet af politifolkene er ridset hurtigt, men nuanceret op, har man også allerede i første afsnit en fornemmelse af, at Iyad Adi Kassar er mere og andet end Hollywoods endimensionelle terrorist. Bare det sekund, hvor han ryster på hånden og må sunde sig lidt, inden han stikker en kanyle i Victorias hals, fortæller, at også han har en forhistorie.

»Greyzone« er skrevet af blandt andre Morten Dragsted, der tidligere har været forfatter på den middelmådige seriemorderserie »Den som dræber«, der også blev vist på TV 2. Dette udspil rummer meget mere og kan måske ovenikøbet vise sig at være et velkomment energitilskud til den nordiske krimibølge.

Greyzone, afsnit 1. TV 2, søndag kl. 20.