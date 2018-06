Trods dødstrusler besøger Iraks skønhedsdronning nu Israel

Sarah Idan var Iraks deltager ved Miss Universe i 2017. Hun fik taget et fotografi af sig selv og Israels deltager Adar Gandelsman og lagde fotografiet på Instagram.

Det skulle hun ikke have gjort, for hun modtog derefter dødstrusler og hendes familie måtte flygte fra Irak.

Nu har hun imidlertid trodset trusler og er rejst til Israel som en demonstrativ politisk handling. Til netavisen Times of Israel siger hun: »Det føles faktisk mærkeligt. Folk ligner mit folk. Og byen ser ud som Damaskus i Syrien, hvor jeg har været, så alt er hjemligt.«

Hendes handling er modig, for Irak anerkender ikke Israel, og formelt er de to lande i krig.

Da hun spadserede på et marked i Jerusalem, blev hun mødt af mange irakiske jøder, og en af dem sagde, at hun ønskede, at hun kunne besøge Irak. Sarah Idans svar var »Med Guds vilje.«

En anden på markedet sagde ifølge Times of Israel: »Tak for at være så modig. Du er en inspiration for kvinder i hele verden.«

Der er i Israel i dag en meget stor gruppe jøder fra de muslimske lande, fordi ca. 700.000 jøder flygtede i forbindelse med Israels oprettelse i årene efter Anden Verdenskrig.

Den 26-årige Sarah Idan lever idag i USA, men hendes familie var som sagt tvunget til at flygte fra Irak, efter fotografiet med den isralske skønhedsdronning Adar Gandelsman kom på Istagram. Der var trusler og krav om, at Sarah Idar fjernede fotografiet fra Instagram, men det nægtede hun.

Forholdet mellem Israel og de muslimske lande på vågeblus

Forbindelserne mellem Israel og nabolandenes befolkninger er vanskelig. De fleste muslimske lande holder forbindelserne på et lavt niveau, selv om det er muligt at rejse mellem Israel og flere lande, der har indgået fredsaftale med Israel.

Idan udtalte fra Jerusalem:

»Jeg mener ikke, at Irak og Israel er fjender, men måske er vore regeringer fjender. Men der er en masse irakere, som ikke har et problem med Israel eller med jøder. Der er mange irakere, der støtter mig og er glade for, at jeg er her.«

Om den voldsomme uro efter hendes fotografi blev lagt på Instagram, sagde hun:

»Jeg troede ikke, at det ville skabe så meget ballade. Jeg har i mange år boet i USA og har mange venner, der er jøder og israelere, så jeg tænker ikke på folk på den måde. Jeg kan ikke rejse til Irak lige nu, og det er den pris, som jeg og min familie betaler, da de blev tvunget til at forlade landet.«

Sarah Idan blev genforenet med Gandelsman i Jerusalem, og der blev taget fotografier af dem sammen.