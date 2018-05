Trier tager til Cannes med »vild film«

De taler om den på gaden, i biografen og i køerne. Allerede inden premieren er Lars von Triers nyeste film en af de mest omtalte på den aktuelle filmfestival i Cannes.

Trier har ikke været på festivalen, som han ellers havde et tæt forhold til, siden 2011, hvor han blev bandlyst efter udtalelser om at »forstå Hitler«.

Nu er han tilbage med »The House that Jack Buildt«. Og det virker på ingen måde som om, at det er en stilfærdig film. Tværtimod.

»Jeg har meget svært at forestille mig, at Triers film ikke vil skabe debat. Han kommer med en film, der handler om en seriemorder, der står kvinder ihjel og kalder det kunst. Efter #metoo-bevægelsen vil det være meget svært at se den film uden at tænke bevægelsen ind i den,« siger Jacob Ludvigsen, der er filmredaktør på Soundvenue.

Det er meget lidt, der er sluppet ud om Lars von Triers film inden premieren. Til at begynde med skulle ‘The House That Jack Built’ have været en tv-serie om en seriemorder, set fra morderens perspektiv. Nu er den endt som en spillefilm, hvori Matt Dillon spiller hovedrollen. Derudover medvirker Sofie Gråbøl og Uma Thurman. Det er stort set, hvad vi ved.

Det er heller ikke nemt at lokke flere informationer ud af filmholdet.

»Jeg synes, at det er vigtigt at folk selv ser den,« som filmens producent, Louise Vesth gådefuldt siger.

Hun indrømmer, at der har været enorm opmærksomhed allerede nu. Filmen er solgt til flere lande end hun har tal på og aftenens gallapremiere er forlængst udsolgt.

»Det er en vild film. Man er nødt til at se den flere gange. Lars laver jo aldrig bare en genre uden at twiste den, og der er mange lag i denne her film, der handler om at være kunstner og menneske i en verden, hvor smerten og glæden går hånd i hånd«.

Uanset set hvad er der mange, der glæder sig til at se Triers film. Sådan har Jacob Ludvigsen det også.

»Årets festival har manglet noget af det, som alle taler om uanset, hvor de er. I 2013 var det »Adeles liv« og i 2016 var det den tyske film, »Toni Erdman«, som man talte om, uanset hvor man gik og stod. I 2018 bliver det måske Lars von Triers film«.

Noget tyder på, at det allerede er sådan.