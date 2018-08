Tormods godmodige revolution

Det var en helt almindelig dag. Hvor jeg gik og overvejede, hvilken bil jeg skal have, når min nuværende leasing udløber. Og hvilket job, jeg skal have, hvis jeg en dag bliver træt af det, jeg har. Og hvilken bolig jeg skal have, når jeg en dag ikke orker mere Nørrebro. Hvad skal jeg mere have og hvad skal jeg have næste gang. Den slags automattænkning, der driver en masse forandring og vækst - både den gode, nysgerrige, menneskelige vækst, men også den ligegyldige, dumme, skadelige forbrugsvækst hvor mere altid vil have endnu mere.

Desuden var jeg på arbejde, og verden buldrede gennem mig, som den nu engang gør, når man er nyhedsvært og hele nyhedscirkulationspumpen er hægtet på centralnervesystemet, så man tror livet handler om, at være koblet på et internationalt ræs om ting, som jeg ikke har brug for, og viden, jeg ikke kan agere på.

På sådan en dag gik jeg hjem fra arbejde sent om aftenen og satte mig til at koble ned med lidt slow-tv om en stille revolutionær, jeg ikke har kunnet slå ud af hovedet siden. Tormod. Som bor med godt et halvt hundrede heste på Als. Han lejer dem ud til rideture i turistsæsonen og resten af året passer han dem bare. That’s it. Og han havde Søren Ryge på besøg, og det hele gik præcis så langsomt, at det stod lysende klart, at godmodige Tormod, der har al tid i verden til at nusse sine heste hele vinteren, er den nok mest revolutionære mand, jeg er blevet præsenteret for i nyere tid. Glem alle de religiøse og politiske tosser, som synes de har set lyset og vil have alle andre til at rette ind. Glem alle dem, der pudser deres glorier og stiller sig op på frelste piedestaler, fordi deres livsvalg først rigtig batter, når andre kan se dem.

Tormod. Det er noget andet. Han bor i en mørnet campingvogn ved siden af stalden om vinteren. Om sommeren bor han i sin lastbil ude i heste-engene. Det hele ser sådan lidt klondike-tilfældigt ud, selvgjort og velgjort, men dyrene har det som blommer i æg. Tormod skal og vil ikke andet end passe de heste, klø dem, nusse dem, sørge for, at de trives. Det skal lige løbe rundt, men det skal ikke vækste, ikke finansiere en større bil eller en ny sofa eller endnu en all inclusive flugt fra hverdagen. Det skal ikke føre til andet end en opretholdelse af det liv, de alle lever sammen. Og den viden han har brug for at leve sit liv er tilgængelig i selvsamme liv. Hans vidensrum og handlerum så ud til at være befriende sammenfaldende.

Sådan opfattede jeg om ikke andet livet for Tormod og hans heste. Og siden har jeg været svimmel ved tanken om, hvor anderledes verden ville se ud, hvis flere tilsluttede sig Tormods uformulerede revolution.

Jeg ved godt, at det er urealistisk - og på mange parametre heller ikke ønskeligt - men det var ikke desto mindre til stor inspiration med et menneske, der uden bulder og brag viser, at vi selv bestemmer, hvordan det gode liv ser ud.