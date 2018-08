Tomi Lahren ser dødgodt ud og er skrap som ind i helvede. Trump roser hende som en enestående ung kvinde

Flere af de borgerlige YouTubere har trådt deres mediebarnesko som medarbejdere på de store borgerlige medier på nettet. Mange har haft forbindelse med Fox News, som er et af de dominerende netmedier, og hvis politiske talkshows for tiden er betydeligt større end f.eks. CNNs. Et anden af de indflydelsesrige borgerlige netmedier er The Blaze, hvor Tomi Lahren (født 1992) begyndte som medarbejder.

De sidste tanker fra Lahren

Hun fik snart sin eget program, »Final Thoughts«, på The Blaze, hvor hun gik efter venstrefløjen og fik forrygende succes. Hun afleverede sine monologer som effektfuld hurtigsnakker, og hun provokerede gerne, som da hun i juli 2016 sammenlignede den sorte bevægelse Black Lives Matter med Ku Klux Klan. Som reaktion på den udtalelse skrev tusinder af mennesker under på en underskriftsindsamling, hvor de krævede hende fyret fra The Blaze.

Det lykkedes dog ikke, men mange konservative seere blev ikke begejstrede for hende, da hun i november 2016 sagde på en video, at hun gik imod Donald Trump som præsidentkandidat. Karrieren hos The BLaze sluttede dog først i marts 2017, da hun i et interview i magasinet The View sagde, at hun mente, at kvinder skulle have ret til abort og kritiserede abortmodstanderne som hyklere. Da Glen Beck, der ejer The Blaze, er abortmodstander, mistede hun sin stilling.

Lahren hos Fox News

I august 2017 blev hun ansat hos Fox News som kommentator. Hun beskriver sig selv som en konservativ, der er antifeminist, men hun beundrer stærke kvinder og ønsker stærkere kvinderepræsentation på ledende poster i samfundet. Hun er ikke nem at sætte i bås, men tilhører mainstream i den konservative bevægelse. Hendes tidligere kritiske holdning til Trump ændrede sig, da Trump blev republikanernes præsidentkandidat. På Fox News anbefalede hun borgerlige vælgere at stemme på ham.

Da rapperen Kanye West tidligere på året tweetede, at sort slaveri »lyder som et valg«, gik Lahren på Fox News og kaldte West for et »løst missil« og advarede konservative mod at hylde Kanye West og hans politiske holdninger. Med sin formulering lagde West op til, at slaveriet ikke var tvungent, men noget, som de sorte kunne vælge, hvilket er stik imod faghistorikernes konklusioner.

Lahren selv sagde: »Nej Kanye, slaveri var ikke et valg. Det er absurd. Jeg er ked af det, men er det virkelig den slags budbringere, vi ønsker til den konservative bevægelse? Jeg er måske gal på den, men jeg tror Kanyes politiske holdningsændring kun har lidt med Trump at gøre, eller med politik eller tankefrihed - og en helvedes masse mere at gøre med, at Kanye promoverer Kanye - som sædvanlig.«

Balladen om Roseanne Barr

Tomi Lahren tog også afstand fra skuespilleren Roseanne Barr, der tweetede, at den tidligfere Obama-rådgiver Valerie Jarrett var en blanding af Det muslimske broderskab og Abernes planet. Tomi Lahren sagde: »Roseannes tweet var forkert. Der er ingen vej uden om at indrømme det. Som Trump-støtter skal vi ikke lave mental gymnastik for at undskylde det. Kom nu, forkert er forkert. Vi ved alle, at medierne har en dobbeltstandard. Jeg erkender, at nogle af jer er forbitrede, fordi Roseannes show er aflyst på grund af tweetet, mens andre såkaldte komikere - hvoraf nogle arbejder på ABC, hvor Roseanne også havde sit show - har sagt modbydelige ting, uden der at skete noget. Men pro-Trump- konservative må nu engang gå denne vej til skærsilden, mens venstrefløjen får fripas. Sådan er det og kom så videre. Det ved vi alle og bliver frustrerede, og jeg ved det af egen erfaring. De etablerede medier prøver at bruge Roseanne som en karikatur på alle Trump-støtter, hvilket er skamfuldt. Vi er ikke perfekte, men de fleste af os kender ret fra uret.«

4,7 millionere følgere

Da Tomi Lahren ikke har sit eget show, dukker hun ikke op med antal abonnenter på YouTube, hun derimod populær på Facebook, hvor der er 4,7 millioner, der følger hende. Det er en del af den amerikanske virkelighed på TV og på nettet, at det hjælper, hvis man ser utroligt godt ud.

Det gælder også for Tomi Lahren, der har udseendet med sig. Tomi Lahren tilhører ikke den intellektuelle type, som Dave Rubin, Ben Shapiro eller Jordan B. Peterson. Som mange andre unge på nettet snakker hun hurtigt om politik, uden ideologisk dybde. Men hendes utrolige popularitet har fået hende ind i det ellers venstreorienterede Daily Show hos Trevor Noah og har fået Donald Trump til at udtale sig positivt om hende. 4,7 millioner følgere giver magt og indflydelse i vore tiders netvirkelighed.