Tøjhusmuseet skifter navn til Krigsmuseet

Tøjhusmuseet var museum for dansk krigshistorie. Navnet tøjhus er et gammelt dansk ord, der betyder et sted til opbevaring og vedligeholdelse af militær udrustning. Det har siden slutningen af 1920erne ligget på Slotsholmen i nærheden af Christianborg i en af Christian IVs fine provianthuse. Men nu skifter museet navn til Krigsmuseet.

Berlingske har spurgt museets chef, Jens Carl Kirchmeier-Andersen, om navneskiftets årsag.

Hvorfor denne navneændring nu?

»Den direkte anledning er, at vi har lavet en undersøgelse blandt vore gæster, som har vist, at det er vanskeligt for dem og vore potentielle besøgende at gennemskue navnet Tøjhusmuseet. De ved ikke, hvad vi viser.«

De tror, det er noget med beklædningsstykker?

»Ja, det viser undersøgelsen. Og vi har gæster, der tror, at vi viser tøjhistorie. Det gør vi jo også delvis, for vi viser jo også uniformer.«

Er der også en meningsbærende værdi i at skifte navn og derved bekende sig til verdens realiteter, nemlig at Danmark har været involveret i krige og det nu engang er en del af verdens brutale virkelighed?

»Der er ingen tvivl om, at beslutningen om at skifte navn skriver sig direkte ind i den fortælling, som du nævner. Nemlig at krige nu engang er en del af vor historie og virkeligheden i verden. Vi har oplevet en forandring i synet på krig og forsvar gennem de senere år. Det er ikke den egentlig årsag til navneskiftet, men det hænger alligevel sammen med dette ændrede syn. Hvis man havde gjort det for 30 år siden, var det måske kommet til at hedde Forsvarsmuseet.«

For at sige det direkte, så var del vel aldrig gået i 1970erne, for så havde en samling hippier, pacifister og hele venstrefløjen stået og skreget i protest?

»Ja, det havde nok ikke gået. Der er en anderledes forståelse for det i dag, at man vælger dette nye navn.«

Er det puslingelandet, der troede, at vi kunne gemme i skjul, der nu bekender kulør?

»Vor pointe er, at krig altid har præget vort samfund og vor stat og os som mennesker. Men man har ikke direkte talt om krigen af mange grunde. Men vi er blevet mere ærlige omkring dette forhold, men det er ikke noget specielt for Danmark, for i mange andre lande er krig og krigsstudier blevet opprioriteret både i forsknings-. og museumsverdenen.«

Har der været intern debat om navnet, for nogle gamle hippier og venstrefløjsfolk i museumsverdenen har vel overlevet,, og de kan vel ikke være så glade for det nye navn?

»Øhhh. Der har ikke været den helt store diskussion af det. Det er en proces, der har stået på i mange år, og vi overvejede at skifte navnet allerede i 2013, da vi åbnede vores nye udstilling.«

Har det noget at gøre med, at målgruppen er mænd, og mænd er nu engang mere »krigsliderlige« end kvinder - og jeg håber #Metoo undlader at politianmelde mig for den generalisering?

»Vi tror og håber på, at vi ved at skifte fokus på udstillingerne også kan få kvinder til at komme på museet. Sidste år viste vi en udstilling om folk på flugt, specielt de syriske flygtninge, og der viste det sig, at vi fik fat i andre end mænd, der vil se på krigshistorie.«

Så navneskiftet indebærer også en vis ændring i udstillngsvirksomheden?

»Ja, vi sætter fokus på krig, men vi breder emnerne ud og bl.a. ser vi på konsekvenserne af krig, hvor vi jo kommer ind på »blødere« emner.«