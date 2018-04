To stjerner til Blachmans besøg i den danske folkeskole: Hvorfor kan dygtige børn i skolen ikke også være kreative?

Kreativiteten lider under det store fokus på at være dygtig i skolen. Det står klart fra begyndelsen i DRs nye udsendelse »Blachman på skoleskemaet«. En voice-over proklamerer, at »studier viser, at tests, 12-talsskala og fokus på faktuel viden hæmmer og ligefrem ødelægger børnenes medfødte kreative evner«. Samtidig bliver ordene fremhævet på skærmen, så vi ikke er i tvivl om, at faktuel viden i skolen kan være ødelæggende for børnene. Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet og kritiker af 12-talspiger, er også hentet ind, så han kan fortælle, hvor frygtelig »nulfejlskulturen« er, og Thomas Blachman bidrager med historier om, hvordan han ikke selv var god i skolen – men se på ham nu.

I løbet af to programmer vil Thomas Blachman prøve at inspirere en gruppe 14-årige på en folke­skole i Hvidovre til at tænke mere kreativt, for »det er et nationalt anliggende, at vi dyrker vores ideer og kreativitet,« lyder det fra Blachman.

Da jeg gik i folkeskolen for lidt over ti år siden, blev de dygtige ignoreret. Nu bliver de problematiseret. Men at bebrejde de dygtige elever for, at den danske ungdom ikke er kreativ, er den nemme løsning. Måske skulle man i stedet gå til angreb på dovenskab, vikartimer, ineffektivt gruppearbejde eller tid spildt på elever, der ikke gider at koncentrere sig?

Det viser sig da også hurtigt i programmet, at klassen har større problemer end dygtige elever. 8. klasse i Hvidovre har nemlig allermest brug for et selvtillidskursus, og her bliver Blachmans projekt mest sympatisk. Han er god til at indgyde teenagerne selvtillid. Den indelukkede dreng tager hætten af hovedet, og emo-pigen tager brillerne af og smiler. Hvem ville ikke gerne have haft en coach i folke­skolen, der fik en til at indse, at den stil, man skrev som 11-årig, har potentiale, og at man bør sigte efter at blive forfatter? Men da Blach­mans mission er at indføre kreativitet, ryger programmet lidt ud ad et sidespor.

Der er næppe noget nyt ved Thomas Blachmans metoder, da han prøver at indføre kreativitet i klassen. Eleverne skal skrive en kontrakt med sig selv, de skal gå rundt og sige pæne, men ærlige ting til hinanden, og de skal føre en samtale foran klassen. Mon ikke de fleste folkeskolelærere har forsøgt sig med noget lignende?

Da Blachman er færdig med at indgyde selvtillid, giver han eleverne en uklar opgave, der måske/måske ikke er noget i stil med: Få en idé, der kan gøre verden til et bedre sted. Eleverne forsøger efter bedste evne at løse den, men det bliver næsten komisk, da flere grupper kopierer Blachmans vision og fremlægger deres idé: »Vi vil have kreativitet på skoleskemaet,« siger de med halvdøde blikke.

Vi kan nu vente i spænding på anden udsendelse for at se, om det vil lykkes ham at indføre kreativitet. Den sentimentale amerikansk-inspirerede underlægningsmusik antyder, at vi bare lige skal forcere nulfejlskulturen og manglen på selvtillid. Så vil selv den dygtige pige Zahraa og indelukkede Tobias blive kreative og få gode ideer.

