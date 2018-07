Tidligere karatemester uddeler håndkantslag på Youtube: »Venstrefløjen er intellektuelt doven«

Joe Rogan er 41 år gammel og havde som ung succes med kickboksning og karate, hvor han opnåede at blive junior USA-mester i letvægtsklassen. Han påbegyndte universitetsstudier, men droppede ud, og det var først, da han så den afroamerikanske komiker Richard Pryor, at han fik ideen selv at forsøge sig med standupkomik.

I 1988 forsøgte han sig første gang med at fyre vittigheder af på scenen i Boston, men han ernærede sig samtidig med alle mulige job. Fra 1990 kunne han dog leve af at være komiker i New York. Derefter fik han tilbud om TV-roller – hans første var i et Disney-show, hvor han spillede en egocentrisk spiller på et baseballhold.

16 mio. downloadede podcast

Hans voksende popularitet gav ham modet til at lave en netside med navnet JoeRogan.net. Han fik samtidig bedre TV-roller og optrådte på Comedy Central, den mest populære af de amerikanske standupscener. I 2009 lavede han en podcast, der hed »The Joe Rogan Experience«, hvor han for første gang kastede sig ud i debatter om politiske og samfundsmæssige emner med indbudte gæster.

I 2015 blev hans podcast downloadet 16 millioner gange om måneden. Hans udsendelser var ikke tør samfundsdebat, men altid med humør og uden fastlåste holdninger, og han kastede sig gerne ud i debatter om UFOer.

Joe Rogan er liberalist i den traditionelle amerikanske forstand, som er vanskelig er placere i en dansk kontekst, men som i USA har rødder i en ofte borgerlig, individualistisk tradition. Det vil sige, at Rogan er stærkt kritisk over for staten og myndigheder – til tider med en vis snert af konspirationsteori. Han støttede den republikanske politiker Ron Paul, da denne i 2012 stillede op som præsidentkandidat.

Jeg er også pragmatiker og ved, at man ikke skal give folk for meget. Så på den måde er jeg også konservativ. Joe Rogan

Rogans liberalistiske holdninger betyder ikke, at han er specielt knyttet til den borgerlige ideologi, og i et Youtube-klip om politik siger Joe Rogan, at han ligger til venstre, når det gælder sociale forhold og immigration, og i klippet kritiserer han stærkt den yderste højrefløj for at være umenneskelig i spørgsmål om de børn, som tidligere præsident Obama lovede statsborgerskab i USA, men hvis skæbne nu er ukendt. Men Rogan slutter med at sige: »Jeg er også pragmatiker og ved, at man ikke skal give folk for meget. Så på den måde er jeg også konservativ.«

Kritiker af Trump

Rogan er ikke nogen fan af Donald Trump og i en Youtube-video med musikeren Henry Rollins udtrykte han stærk kritik af Trump, men samtidig driver venstrefløjens kritik af Trump ham over på den anden side. I et Youtube-interview med komikeren Andrew Santino siger Santino om Trump: »Jeg hører hele tiden folk sige: 'Jeg hader ham. Jeg hader ham. Jeg hader ham.' Det får mig til at elske ham.« Og Joe Rogan følger op med at give Santino ret.

I en samtale med den unge borgerlige redaktør af netmagasinet »Daily Wire«, Ben Shapiro, lægger Joe Rogan klar afstand til venstrefløjen, politisk korrekthed og identitetspolitik. Han betegner det hysteri, der er en følge af en identitetspolitik, hvor folk først og fremmest ser sig som en del af en minoritet og lynhurtigt føler sig krænkede over de mindste udtalelser, som »skræmmende«.

Han siger, at problemet er, at disse menneskers identitet er så tæt bundet op på en ideologi, at de bliver hysteriske, når man kritiserer noget, fordi de føler sig angrebet ikke blot på deres politik, men også på deres identitet.

I samtalen med Ben Shapiro siger Joe Rogan om venstrefløjen: »Det er, som om en intellektuel dovenskab får venstrefløjen til at undlade at begribe amerikansk politiks kompleksitet og får den til at gribe til forsimplende sætninger, som for eksempel at Trumps vælgere er ynkelige (deplorable), eller at 'Trump er Ku Klux Klan'. Det er fristende. Det virker, og derfor gør de det.« Samtalen mellem Joe Rogan og Ben Shapiro er i skrivende stund set 5,8 millioner gange på Youtube. Joe Rogans Youtube-kanal har nu 2,8 millioner abonnenter.

Deplorable var netop det udtryk, som Demokraternes Hillary Clinton anvendte om Trumps vælgere under valgkampen.

Svær at placere politisk

Joe Rogan er som andre af de nye Youtube-stjerner ikke nem at placere på en højre-venstre-skala. De er ofte fritænkere, men i deres kritik af politisk korrekthed, de etablerede mediers ofte venstredrejede holdninger, identitetpolitiken, krænkelseskulturen og i kampen for ytringsfriheden, er de ofte på barrikaderne sammen og synes at hælde mere til borgerlige synspunkter end til venstrefløjens. Men de agerer i en amerikansk kulturel og politisk tradition, der ikke kan overføres til Europa.