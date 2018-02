Tidligere grandprixvinder: Det kan lukke døre

Ti artister skal synge til årets danske melodigrandprix lørdag den 10. februar, hvor de kæmper for at vinde trofæet og retten til at repræsentere Danmark ved Eurovision i Portugals hovedstad, Lissabon, til maj.

Gry Johansen-Meilstrup sang og rejehoppede sig til sejren tilbage i 1983 med »Kloden drejer«, og meget af den i dag 53-årige sangerindes karriere har drejet sig om netop det nummer.

»Melodigrandprixet kan åbne døre, men det kan også lukke døre. Hvis man går hen og vinder, tror jeg, det er vigtigt, at man med sig selv ved, at den sang, man præsenterer, er noget, man også har lyst til at fortsætte med i samme genre efterfølgende,« siger hun.

»Jeg fik kontrakt med CBS Records og lavede plader med Stig Kreutzfeldt, Billy Cross og amerikanske producere, men min grandprixsejr overskyggede, alt hvad jeg kom med efterfølgende. Men så var jeg i Tyskland i mange år og lavede en masse ting der,« tilføjer hun.

Det er 35 år siden, at »Kloden drejer« fik en 17.-plads til Eurovision, som tilbage i 1983 blev vundet af Corinne Hermés fra Luxembourg, som sang nummeret »Si la vie est cadeau«.

»Grandprixet kan lukke døre, men det er vigtigt, at man i hvert fald har en målsætning, og at man har tænkt lidt langt, om det kan føre til noget, og om det er den vej, man vil gå.«

»Det er også vigtigt, at man har gode folk omkring sig, som tænker langsigtet og ikke bare i, at man er populær nu og her. Det er lige så vigtigt - ellers risikerer man bare at drukne,« siger Gry Johansen-Meilstrup.

