Tidligere DJ tager over som programchef i Tivoli

Thor Feilberg, 39 år, er netop blevet ansat i stillingen som programchef for underholdning i Tivoli, hvor han får ansvar for forlystelseshavens musikalske program og andre begivenheder. Han skal i tæt parløb med Tivolis underdirektør, Nikolaj Koppel, videreudvikle den rytmiske musik samt bidrage til udviklingen af kulturudbuddet i haven.

Hvem er Thor Feilberg?

»Jeg er musik- og eventmand. Jeg har været med i en række musikfestivaler og har en fortid i reklamebranchen med speciale i den mere underholdningsbaserede marketing. De seneste år har jeg arbejdet for firmaet Burn Energy, hvor jeg har stået for musik og event, ligesom jeg i de seneste fem år har stået i spidsen for RAW-Festivalen, der er Københavns clubbing festival. Og så har jeg en fortid som DJ, hvor jeg har spillet både i Danmark og internationalt.«

Hvad spillede du som DJ? Populær elektronisk dansemusik?

»Ja, det var den slags, men jeg har i øvrigt en bred musikalsk smag og hører al mulig musik – for tiden hører jeg en masse jazz.«

Du har ansvar for både musik og event – det vel alt muligt kulturelt og underholdning?

»Ja, det er korrekt. Jeg får ansvar for fredagsrocken og alle mulige andre kulturelle tilbud. Det vil sige også event for børn og blandt andet Tivolis store jubilæumsparade.«

Er det noget, der skal ændres i forhold til de forgangne år?

»Det hele bygger på et meget stærkt fundament. Fredagsrocken er et eksempel på noget, der er blevet stærkt gennem de senere år. Det vil jeg bygge videre på, men jeg vil også gerne sætte mit eget præg.«

Sætte dit eget præg? Vil du optræde som DJ eller hvad?

»Nej, bestemt ikke, men hvert år skal der præsenteres et bredt musikudbud, og dette skal jeg arbejde med. Jeg har selvfølgelig en klar idé om, hvad jeg synes er interessant for Tivoli, men jeg vil også fortsætte den linje, der er lagt, samt tilføje noget ekstra krydderi.«

Kan du være konkret?

»Nej, ikke endnu, så jeg vil ikke udtale mig om navne, for jeg tiltræder først endelig i august.«

Der er overalt i byen en debat om støjen fra de mange begivenheder og festivaler, som går ud over byens borgere, der prøver at få lidt søvn og sjælero?

»Jeg kender til den offentlige debat, og jeg ved, at det er noget, man kigger på i Tivoli. Det er dog ikke noget, som jeg har lyst til at udtale mig om indtil videre.«

Men der foregår altså overvejelser?

»Det er for tidligt for mig at sige noget om. Det er imidlertid ikke mit indtryk, at fredagsrocken blæser hele byen omkuld.«