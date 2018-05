The Simpsons tur til Danmark booster interessen fra omverdenen

Den populære amerikanske familie The Simpsons har i sæson 29 lagt vejen forbi Danmark. Bedstefar Simpsons har brug for dyr medicin, og her er Danmarks velfærdsgoder og det danske sundhedsvæsen det rette sted at søge hen.

Det har skabt positive reaktioner på sociale medier blandt andet Twitter. Her viser folk fra andre lande intertesse for det lille land efter at have set Simpsons-afsnittet.

The Simpsons really had me thinking about moving to Denmark. — SURE JAN (@BillieGee_) 16. maj 2018

Danmark er et lille land og kendskabet til Danmark er ikke så højt. Derfor er al opmærksomhed som i dette tilfælde en tegneserie kan skabe positivt. Det kan vække nysgerrighed for Danmark, og kan gøre at man søger mere information. Det kan være med til at påvirke positivt, at folk får lyst til at rejse til Danmark.

Populærkulturen i dag og herunder et brand som »Simpsons« har stor betydning, fordi de trænger igennem til folk.Generelt der, hvor Danmark bliver eksponeret er med til at påvirke interessen i en positiv retning.

Simpsons er kendt for nogle gange at gå lidt til stregen. Har det en positiv effekt?

Det er jo grunden til at mange ser det. Det er jo konceptet. Jeg går ud fra, at folk i dag er meget oplyste og kan gennemskue fiktionen, som jo er konceptet og præmissen i Simpsons. Jeg tror derfor på ingen måde, at det er noget, der skader, tværtimod vil det nok føre til, at folk gerne vil undersøge mere om et lille land som Danmark. Det er med til at skabe nysgerrighed.

Simpsons er noget folk engagerer sig i og gerne vil kommentere på, blandt andet som man ser på Twitter og andre sociale medier. Allerede der er seerne ikke bare tilskuere, men går ind og blander sig i det portræt, som Simpsons giver af Danmark.

Det kan engagere folk, og det er rigtig vigtigt i dag, for det er svært at lave markedsføring i dag, fordi folk bliver eksponeret for mange ting, og ikke særlige modtagelige for traditionel reklame. Så alle tv-serier og andet lignende, er rigtigt godt til at øge interessen, fordi det er noget, folk engagerer sig i. Det kan derfor fungere som en døråbner for interessen, hvor vi så kan bidrage med mere konkret viden om, hvordan man kan komme her til, og hvad man kan opleve.