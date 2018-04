»The Simpsons« svarer på racismebeskyldning: »Lad være med at være hysterisk«

Den 30 år gamle tegnefilmsserie »The Simpsons« har gennem et halvt års tid været genstand for beskyldninger om racisme på grund af seriens kendte figur, den indiske kioskejer Apu, der taler med en tyk accent.

Beskyldningerne tog fart i efteråret 2017, da der var TV-premiere på dokumentarfilmen »The Problem with Apu« instrueret af den amerikansk-indiske standupkomiker Hari Kondabolu, der kritiserede netop denne karakter for at være en stereotyp fremstilling af indere i USA. Nu har serien selv taget kritikken under behandling, skriver flere amerikanske medier.

I filmen taler Hari Kondablu med andre amerikanske skuespillere og standuppere med asiatisk afstamning om den rolle ​​Apu har haft i deres liv, og selvom nogle, inklusive Kondablu, har været glade for »The Simpsons«, har netop denne figur også kostet dem frustrationer.

Læs også Er der for mange kvindelige superhelte i film og tegneserier?

Det viser sig nemlig, at flere af dem som børn har oplevet at blive mobbet med tilnavnet Apu, når de var sammen med hvide legekammerater. I filmen knytter de asiatiske skuespillere endvidere dette barndomstraume sammen med en almindelig følelse af som skuespillere kun at blive tilbudt stereotype »inder«-roller.

Hari Kondabolu siger i »The Problem with Apu«, at der er en lighed mellem figuren Apu og tidligere tiders hvide skuespillere, der optrådte som negre med sortmalede ansigter, såkaldt blackface, der i dag er forhadte blandt sorte amerikanere som en afskyelighed i amerikansk historie. I dokumentarfilmen er det en sammenligning som den sorte skuespiller Whoopi Goldberg tilslutter sig.

Læs også »Oh Jeez«: South Park-episode skrevet om i sidste øjeblik efter Trump-triumf

Skuespilleren Hank Azaria, der i »The Simpsons« lægger stemme til Apu, roste dokumentarfilmen allerede sidste år som »tankevækkende«, men nu er påstanden om racisme også blevet adresseret i tegnefilmen selv.

I den forgangne weekends episode taler figuren Lisa med sin mor, Marge, om en gammel børnebog, som nutiden har bedømt værende politisk ukorrekt

»Noget der begyndte for flere årtier siden og som blev tiljublet og betragtet som harmløst, er nu blevet politisk ukorrekt - hvad kan man stille op?«, idet hun kigger på et foto af Apu, der af uforklarlige grunde står på hendes natbord, og Marge trøster hende.

Fotoet af Apu er udstyret med »The Simpsons«’ berømte slogan »Don’t have a cow!«, der løseligt betyder: »Lad være med at være hysterisk«. Med andre ord synes serien at opfordre kritikerne til at slappe af.

Læs også Dansk »Game of Thrones«-stjerne skal være med i »The Simpsons«

Hari Kondabolu udtrykte søndag, i flere tweets, skuffelse over den pågældende »The Simpsons«-episode, idet han fortolkede scenen som om at showet beskyldte ham for overdreven politisk korrekthed.

»Er det virkelig det eneste de får ud af min film, og den diskussion den har afstedkommet? Øv, jeg har ellers virkelig elsket TV-serien. Dette er sørgeligt,« skrev han.

Der er blevet lavet over 630 episoder af »The Simpsons«, og den første blev sendt 17. december 1989.