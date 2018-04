The Simpsons-stjerne bøjer sig for racismekritik

Hårdnakkede påstande om at være »racemæssigt ufølsom« over for amerikanere af indisk herkomst får nu en af hovedkræfterne i »The Simpsons« til at bøje sig: Såfremt der måtte være ønske om det, vil skuespilleren Hank Azaria, der i årtier har lagt stemme til seriens indiske karakter, kioskejeren Apu, gerne give opgaven videre til en amerikaner af indisk afstamning.

Det sagde han onsdag i talkshowet »The Late Show«, hvor Hank Azaria overfor studieværten Stephen Colbert, beklagede, at hans karakter Apu havde været årsag til forargelse.

Hank Azaria attends the 2017 Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, California, on February 25, 2017. . JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP »Mine øjne er blevet åbnet,« sagde Hank Azaria.

Baggrunden for hans beklagelse er, at den 30 år gamle tegnefilmsserie gennem et halvt års tid været genstand for beskyldninger om racisme på grund af Apu, der taler med en tyk indisk accent. Beskyldningerne tog fart i efteråret 2017, da der var TV-premiere på dokumentarfilmen »The Problem with Apu« instrueret af den amerikansk-indiske standupkomiker Hari Kondabolu, der kritiserede netop denne karakter for at være en stereotyp fremstilling af indere i USA.

I filmen taler Hari Kondablu med andre amerikanske skuespillere og standuppere med asiatisk afstamning om den rolle ​​Apu har haft i deres liv, og selv om nogle, inklusive Kondablu, har været glade for »The Simpsons«, har netop denne figur også kostet dem frustrationer.

Det viser sig nemlig, at flere af dem som børn har oplevet at blive mobbet med tilnavnet Apu, når de var sammen med hvide legekammerater. I filmen knytter de asiatiske skuespillere endvidere dette barndomstraume sammen med en almindelig følelse af som skuespillere kun at blive tilbudt stereotype »inder«-roller.

Særligt tanken om de mobbede børn har gjort indtryk, sagde Hank Azaria til Stephen Colbert.

»Enhver ung eller gammel, der bliver mobbet på grund af Apu, gør mig virkelig trist. Det var bestemt ikke min hensigt. Jeg ønskede at bringe glæde og latter til folk,« siger Hank Azaria.

Som bod på utilfredsheden blandt indiske indvandrere i USA har Azaria tilbudt at lægge rollen fra sig og eventuelt give den videre til en skuepsiller af indisk baggrund, som så også kunne få indflydelse på karakterens fortsatte udforming.

»Jeg har tænkt meget over det her, og jeg synes, det vigtigste er at lytte til vor indiske befolkning og deres erfaringer,« sagde Hank Azaria.

Skuespilleren lægger dermed også afstand til det »svar« som tegnefilmsserien selv indflettede i handlingen i et afsnit.

I den pågældende episode taler figuren Lisa med sin mor, Marge, om en gammel børnebog, som nutiden har bedømt værende politisk ukorrekt

»Noget der begyndte for flere årtier siden, og som blev tiljublet og betragtet som harmløst, er nu blevet politisk ukorrekt - hvad kan man stille op?«, idet hun kigger på et foto af Apu, der af uforklarlige grunde står på hendes natbord, og Marge trøster hende.

Fotoet af Apu er udstyret med »The Simpsons«’ berømte slogan »Don’t have a cow!«, der løseligt betyder: »Lad være med at være hysterisk«. Med andre ord synes serien at opfordre kritikerne til at slappe af.

Det budskab ville Apu, eller undskyld, Hank Azaria, dog ikke selv skrive under på, og han understregede, at han ikke haft noget med det pågældende afsnit at gøre.

»At kritikerne skulle tage at slappe af, var definitivt ikke det budskab jeg ville sende,« sagde Hank Azaria.

Manden bag den kritiske dokumentarfilm, Hari Kondabolu, takkede i et tweet for Azarias indrømmelse.

Der er blevet lavet over 630 episoder af »The Simpsons«, og den første blev sendt 17. december 1989.