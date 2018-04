The Simpsons slår søndag rekord med afsnit 636

København. Når tv-serien "The Simpsons" søndag ruller over skærmen i de amerikanske stuer, slår serien rekord.

Afsnit nummer 636 vil gøre tegneserien til den længst kørende tv-serie i amerikansk primetime, skriver mediet CBS News. "The Simpsons" slår dermed serien "Gunsmoke", som blev sendt over 635 afsnit fra 1955 til 1975.

Den amerikanske tv-serie om Simpson-familien har kørt siden 1989, og har i årene siden været et stort hit for tv-kanalen Fox.

Serien viser et satirisk billede af en middelklassefamilie i den fiktive by Springfield, og verden over har tv-seere fulgt seriens karakterer Homer, Marge, Bart, Lisa og Maggie.

Søndagens afsnit går under navnet "Forgive and Regret", og det vil fokusere på bedstemor Simpson, som bliver alvorligt syg.

Den seneste tid har serien dog været i modvind, da den er blevet kritiseret for et stereotypt portræt af karakteren Apu, som er butiksejer.

Tirsdag meddelte Hank Azaria, der lægger stemme til Apu, at han er klar til at stoppe med at lægge stemme til.

I tv-programmet "The Late Night Show med Stephen Colbert" siger Hank Azaria ifølge nyhedsbureauet AP, at han håber, at Fox-serien vil foretage en ændring, ellers er han klar til at fratræde.

Folk med sydasiatisk herkomst har ifølge AP kritiseret den stærke accent, som Apu har i serien, og hævder, at den er med til at skabe mobning.

Serien kører nu på 29. sæson.

/ritzau/