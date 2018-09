»The Breakfast Club« minder os om dengang sjælen endnu ikke var røget på invalidepension

Forleden genså jeg den legendariske »The Breakfast Club« fra 1985. Det var en af de første film, der for alvor forstod, hvordan hormonplagede unge føler og tænker. Og som tog dem alvorligt. Den var nemlig ikke bare en film om fem teenagere, men en film for teenagere om deres daglige kamp mod forstokkede forældre, et reaktionært skolesystem og for at finde ud af, hvem de selv er.

Filmen præsenterer os indledningsvis for fem klicheer – sportsidioten, fars prinsesse, matematikgeniet, anarkisten og den utilpassede pige – og vi ender med at have mødt noget i os selv. Da jeg genså den på Netflix, blev jeg ikke kun mindet om mig selv som identitetsforstyrret teenager – jeg drog også et lettelsens suk over aldrig at skulle den tid igennem igen.

Gensynet med »The Breakfast Club« er derfor også et gensyn med dengang, verden endnu var ung, og man stod klar til at rocke den. En ambition, det aldrig bliver for sent at genoptage.

De unge har fået en eftersidning og skal derfor tilbringe en lørdag på skolen. En lærer overvåger, at de ikke fjoller rundt eller får for gode ideer, og før eftersidningen er forbi, skal de have skrevet et essay om, hvem de selv mener, de er.

Når fem teenagere tilbringer en dag sammen – uden mobiltelefoner – kan der ske lidt af hvert. Det ved enhver, der har været teenager. Og det gør der også her, hvor klicheerne møder virkeligheden og bliver til mennesker. Til unge med drifter, spørgsmål og problemer, der har hjemsøgt teenagere fra tidernes morgen. Sportsidioten har således en far, der ikke anerkender svaghed, matematikgeniet har dumpet sin seneste test, og fars prinsesse har forældre i permanent skilsmisse. Selv overfladisk lette liv kan dække over svære vilkår.

Slutter med et løfte

Her 30 år senere kan det måske virke som spild af tid at gense en teenagefilm, men den gik alligevel lige i mellemgulvet på mig. Fordi jeg generindrede datidens elendighed. Rådvildhed, overfølsomhed, usikkerhed, ulykkelige forelskelser og et hav af hjemlige problemer. Filmen førte mig direkte tilbage til dengang, jeg skulle lære at skelne en god ven fra en dårlig og forstå dynamikken i komplicerede relationer, samtidig med at jeg var undervejs med mig selv.

Teenageårene kan være ret elendige – det er filmen ikke. I sidste scene tager de unge afsked med hinanden, og vi følger anarkisten, der er på vej ud over en tom mark. Mens Simple Minds synger »Don’t You Forget About Me« hæver han, som ellers er en taber i alle livets forhold, en sejrrig næve. Det er også her, filmen slutter. Med et løfte.

For selv om man som teenager kan føle sig trynet af forældre og lærere, er det også her, ilden og viljen til et lidt mindre ordinært liv brænder stærkest i en. Hos de fleste brænder den ud, og man ender med at reproducere sine forældres liv, men hos nogle få brænder den livet ud. Gensynet med »The Breakfast Club« er derfor også et gensyn med dengang, verden endnu var ung, og man stod klar til at rocke den. En ambition, det aldrig bliver for sent at genoptage.

Medmindre ens sjæl er kommet på invalidepension.