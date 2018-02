Terror-anklaget vil have stoppet Clint Eastwoodfilm: Ensidig fremstilling

Clint Eastwoods nyeste film »The 15:17 to Paris« er historien om tre unge amerikanere, der er med til at stoppe et formodet terrorangreb på et fransk tog i sommeren 2015. En historie så tæt på virkeligheden, at advokaten til den terrortiltalte nu ønsker filmen stoppet i Frankrig, fordi hun frygter, den vil påvirke retssagen mod den tiltalte, der endnu ikke er gået i gang.

»The 15:17 to Paris« fik premier i denne uge i USA og Frankrig blandt andet, og skildrer de to amerikanske soldater Spencer Stone og Alek Skarlatos, og deres ven Anthony Sadler, der var på rygsækferie gennem Europa i august 2015. I toget fra Amsterdam mod Paris var de hurtige til at reagere da den terror-anklagede Ayoub El-Khazzani åbnede ild på toget og fik sammen med andre passagerer på toget ham overmandet og uskadeliggjort. El-Khazzani havde en taske fuld af våben med sig - blandt andet en Kalashnikov riffel, og han har erkendt, at have forbindelser til radikale islamistiske bevægelser.

Læs også Soldater hørte pistolmand afsikre våben: »Vi bankede ham indtil han var bevidstløs«

Alligevel er retssagen mod Ayoub El-Khazzani endnu ikke gået i gang, og så længe dommeren stadig vurderer beviserne, er Clint Eastwoods film et overgreb på den tiltaltes mulighed for at få en fair rettergang, fordi den præsenterer et »fiktionaliseret« og »ensidigt« syn på begivenhederne, siger advokaten Sarah Mauger-Poliak ifølge BBC. Derfor ønsker hun filmen stoppet.

»Jeg ved godt, at min klient ikke er nogen engel, men lad nu retfærdigheden gøre sit arbejde,« udtalte advokaten, der dog ikke har forsøgt at få nedlagt fogedforbud mod filmen, men stadig mener, at det er forkert, at den komme ud nu.

»At Hollywood har afleveret sin »sandhed«, før dommerne er under alle omstændigheder bekymrende - om ikke værre,« sagde Sarah Mauger-Poliak til radiostationen France Inter.

Læs også Pape om terrortruslen efter kalifatets fald: Vi skal vænne os til soldater i gaderne

Clint Eastwood har før lavet film over amerikanske helte fra hverdagen - for eksempel »Miraklet på Hudson-floden« om kaptajnen Chesley Sullenberger, der nødlandede et passagerfly på floden, der går igennem New York og reddede en masse menneskeliv.

I »The 15:17 to Paris« går han skridtet videre, og bruger de tre hovedpersoner i dramaet til at spille sig selv i en film, der klipper mellem den dramatiske togtur og de tre unge (22 og 23 år) mænds tidligere liv. Med blandet succes ifølge de amerikanske anmeldere, der generelt har vendt tommelfingeren nedad og for eksempel karaktereriseret filmen som lige så kedelig som at se andres private fotoalbums.

Filmen er sat til at få dansk premiere til april.