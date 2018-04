Teaterekspert: »Man kan mærke Kasper Holtens begejstring. Han er en ildsjæl.«

Når Kasper Holten træder til som ny teaterchef for Det Kongelige Teater, bliver en af de største udfordringer, at det kan tage flere år, inden han kan få gennemført sine visioner. Til gengæld har han den fordel, at han kender teateret indgående fra sin tidligere tid som chef for operaen. Det fortæller Kitte Wagner, chef for Malmö Stadsteater.

Hun kalder valget af Kasper Holten som ny teaterchef for Det Kongelige Teater for »en meget lykkelig nyhed.« Hun blev chef for Malmö Stadsteater i 2016 og har tidligere været chef for Nørrebro Teater og ved, hvilke udfordringer en ny teaterchef står overfor.

»Der går lang tid, fra man begynder at tale om det, man drømmer om, til det kan ses. Især på store teaterhuse, hvor planer for repertoiret er lagt to eller tre år frem. Der går cirka tre-fire år, før man for alvor kan tale om, at en stor forandring er sket, efter at en ny chef er kommer til. Som chef skal man få sine ansatte til at eje den drøm, man selv har,« siger Kitte Wagner.

Hun fortæller, at man som ny chef tit bliver stillet til ansvar for noget, man ikke selv har bestemt, fordi man arver nogle udfordringer, som man skal løse. For Kasper Holten bliver især besparelser en kæmpe udfordring, mener hun.

Stig Jarl er lektor ved Københavns Universitet og forsker i teaterpolitik- og økonomi. Han minder om, at det er vigtigt at være bevidst om, at Det Kongelige Teaters teaterchef er meget anderledes fra andre teaterchefer i Danmark, fordi Det Kongelige Teater har nogle kunstneriske chefer for de enkelte afdelinger. Teaterchefen for Det Kongelige Teater har derfor tit været en embedsmandstype.

»Det er spændende, at vi har fået et menneske, som også kommunikerer med en kunstnerisk side, og som kan være med til at sætte dagsordenen i forhold til politikere. Han er et kunstnerisk brand, og det er interessant, for det kan være, at Det Kongelige Teater i højere grad kommer i offentlighedens lys,« siger Stig Jarl.

»Kasper Holten kan kommunikere på en anden måde med politikere. Nogle vil sige, at hvis man havde taget embedsmandstypen, havde man fået embedesmandens sprog. Man kan mærke Kasper Holtens begejstring. Han er en ildsjæl. Det kan få en utrolig gennemslagskraft i forhold til det politiske system. Kasper Holten er et menneske, som kan begejstre andre, så han kan skabe større interesse for Det Kongelige Teater,« siger Stig Jarl, men han mener, at man skal passe på med at sætte teaterchefens profil sammen med billetsalget.

»Jeg har meget respekt for de kunstneriske chefer, som sammensætter repertoiret. Den øverste teaterchef er et andet sted og skal ikke blande sig i de ting, så jeg vil nødig give ham hverken skyld eller ære for, om der bliver solgt billetter.«

Kulturminister Mette Bock byder i en pressemeddelelse Kasper Holten velkommen.

»Det er vigtigt, at landets nationalscene åbner sig stadigt mere og samarbejder med både resten af kulturlivet og de private virksomheder. Kasper Holten er godt rustet til – med fokus på de fire kunstarter – at fortsætte den positive udvikling af Det Kongelige Teater i samarbejde med bestyrelsen og det omkringliggende samfund.«