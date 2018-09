»Tænk, står der virkelig det? Jeg gnider mine øjne. Ja, sørme om der ikke gør, og den infantilt fattige mangel på nuancer, detaljer og poesi fortsætter frem til bogens bitre ende«

Da det gik op for mig, at jeg aldrig ville få den dag, det tog mig at læse »Lykkelige mennesker læser og drikker kaffe« tilbage igen, tog jeg ord i min mund, som ikke hører sig til i en hæderlig avis som nærværende. For at dulme lidelsen forsøgte jeg efterfølgende mit bedste at komme i tanker om grunde til, at denne bog i første omgang var berettiget til udgivelse på sit originale franske forlag, Michael Lafon, tilbage i 2013.

Det eneste, jeg kunne komme på, var, at bogtrykkerne da har fået salt til deres æg. Alligevel har denne roman, hvis titel uheldigt giver mindelser om disse hersens vederstyggelige wallstickers med pseudofilosofiske maksimer, som man har hængende over sofaen i provinsen, solgt – og hold nu fast – over to millioner eksemplarer på verdensplan.

Franske Agnés Martin-Lugand har nu i alt udgivet syv bøger, hvoraf denne indtil videre er den eneste i en dansk oversættelse. Her lukker protagonisten, en parisienne, sin lille café og rejser ud på den irske kyst for at komme videre, efter hendes mand og datter er omkommet i en bilulykke, og naturligvis dukker en ny mand op og serverer lægeromanstemningen på et sølvfad.

Er der grund til bekymring på litteraturens vegne, når over to millioner mennesker muligvis synes, dette er en god bog? Det lader vi stå.

Om oversætteren Anders Juel Michelsen undervejs i sit arbejde med ordbogen engang imellem har måttet stikke hovedet ud ad vinduet for at indånde luft, der ikke har været tykt kontamineret af stereotype karakterskildringer, banale forudsigeligheder og ufrivilligt komiske dialoger, ville jeg kun have forståelse tilovers. F.eks. er der denne passage få sider inde i bogen; en skadestuepassage, som skulle være hjertegribende, eftersom den firskårent stærke, men sårbare kvinde, brat tager afsked med sin døende mand, som ikke ved, at datteren, Clara, allerede er død:

»»Schh, min elskede,« sagde han. »Tag det roligt, du hørte Félix, Clara har brug for dig.« Jeg var ikke i stand til at undvige hans blik, der var så fuldt af håb for vores datter.

»Men hvad med dig?« fik jeg sagt.

»Det er hende, der betyder noget,” sagde han og tørrede en tåre af min kind.«

[…] »Colin,« hviskede jeg, »jeg kan ikke leve uden dig.«

»Du er ikke alene, du har Clara, og Félix skal nok tage sig godt af jer.«

Jeg rystede på hovedet uden at turde se på ham.

»Min elskede, det skal nok gå, du må være modig for vores datters skyld.««

Som lidt ekstra tåkrummende triviallitterært flødeskum på toppen afløses dialogen af: »Hans stemme døde pludselig hen, jeg gik i panik og kiggede på ham igen.«

Tænk, står der virkelig det? Jeg gnider mine øjne. Ja, sørme om der ikke gør, og den infantilt fattige mangel på nuancer, detaljer og poesi fortsætter frem til bogens bitre ende.

Det utroværdige, sæbeoperaagtige sprog er et krampagtigt kapitel for sig, som jeg næsten ikke vil være bekendt at ulejlige læserne af denne kritik med, men så lad gå for en underholdende bemærkning. På skrivekurser fraråder man brugen af ordet »pludselig«, fordi det er et grundvilkår i verden, at intet er statisk.

Mathilde Walter-Clark skriver i sin nye roman, »Lone Star«, at i livets stadige strøm af forandringer peger »pludselig« tilbage på den, der har skrevet teksten. »Pludselig« bryder en illusion og får forfatteren til at fremstå ufrivilligt komisk. Voilà. Plottet og temaet om at håndtere sorg og genfinde kærligheden er isoleret set måske ambitiøst om end uoriginalt, men der er nu engang ikke bid i flødeskum, uanset hvor tosset man pisker rundt i det.

Lykkelige mennesker læser og drikker kaffe

Forfatter: Agnés Martin-Lugand. Sider: 192. Pris: 250 kr. Forlag: Politikens Forlag