Jeg baksede lidt med en besværlig artikel forleden aften. Min altid hjertefulde og historisk uddannede hustru kom så ind på kontoret med en kop kaffe.

Det varme fluidum med den helt rigtige styrke og helt rigtige mængde mælk gjorde mig kampklar på få sekunder. Og fordi jeg nu engang er stor tilhænger af både det private initiativ og den personlige indsats, ville jeg da lige sende hende en tak.

»Tænk lige på kaffens indflydelse på kulturen,« råbte jeg henført til den læsende kvinde i lænestolen. »Hvordan kunne folk overhovedet lave avis før kaffens opfindelse!«

»Det gjorde de heller ikke,« sagde hun tørt. Uden at kigge op fra sin bog. Bare som en konstatering.

Ordet »kaffe« kommer muligvis fra »qahwah« på arabisk. Det er i så fald vandret over til »kahve« på tyrkisk og derfra videre til »koffie« på hollandsk. Andre har set den euforiserende plante ved navn khat eller kongeriget Kaffa i det nuværende Ethiopien som årsag til begrebet.

Briterne overtog under alle omstændigheder hollændernes ord med stavemåden »coffee« i det Herrens år 1582 og har så gjort sig skyldige i vores ord for drikken.

Kaffesorterne arabica og robusta stammer begge fra varmere himmelstrøg. Træets koffeinholdige frugtkerner lander på europæisk grund i Venedig anno 1615 og regnes sympatisk nok for en medicinalvare i begyndelsen. Embedsmænd på Øresundstolden registrerer 17. marts 1681 den skelsættende import af tre kilo kaffe fra Amsterdam til Danmark på skipper Doue Jacobssenns båd.

Udviklingen derefter går rivende hurtigt: Gode familier med vane for den noget længere kendte te tager den nye last til sig. Afhængighed af kaffe regnes endnu i dag for socialt acceptabelt og skal endda være sundt.

Folk rister i begyndelsen bønnerne på en pande derhjemme og knuser dem derefter i en almindelig morter. Men egentlige kaffekværne findes faktisk i handelen omkring år 1700 og får snart selskab af kedler med hældetud. Velhaverne brygger filtreret med tragt fra omkring 1770 – en mildere og mindre bitter drik end de knap så riges kogekaffe.

Egentlige cafeer eller »kaffehuse« kommer til København i 1690erne og bliver hurtigt samlingsted for debatter om vigtige ting som kunst og politik. Selv komediedigteren og moralisten Ludvig Holberg kan slet ikke få armene ned over danskernes nye vane. Især fordi det nu er muligt for »vore Hustruer og Døttre at giøre 10 Visiter en Eftermiddag, og komme gandske ædrue tilbage.«

Altså: Kaffen arriverer som en Guds gave til alle os kaffenister lige omkring år 1700. Og det hæderkronede Berlingske har som et af klodens ældste dagblade »kun« været på gaden siden 3. januar 1749.

Så hun har ret, folk lavede ikke avis før kaffens indførelse – hvilket deres dybt afhængige kollega jo også ville anse for plat umuligt.