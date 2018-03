Svend Åge Madsen: Det skal der stå på min gravsten

Af den anden verden« er en Bibeltyk og temmelig kompleks tilblivelses- og udviklingshistorie. Som vores anmelder skrev: »Et ekstremt dristigt og ambitiøst krævende roman-udspil i et stort forfatterskab, hvor der aldrig har været langt imellem eksperimenterne, udfordringerne og de fantastiske indfald.« Hvordan har du det, inden du giver dig i kast med sådan et projekt - er det en overvindelse hver gang, eller noget du bare ikke kan lade være med?

»Jeg fik inspiration på en rejse, der indebar, at en hel række ellers henlagte ideer kunne forløses. Så var det bare at kaste mig ud i det. En befrielse, en fornøjelse så intet kunne have forhindret mig i at gå i gang, selv om det også var en stor opgave.«

Du nævner inspirationen fra en rejse. Men når du er i gang med at skrive, findes inspiration så, eller er der kun hårdt arbejde?

»Det meste af tiden er det hårdt arbejde, som skal til, for at inspirationen kommer. I få lykkelige stunder strømmer inspirationen, og så er det bare med at holde fast og tage imod.«

Hvorfor blive ved? Du er 78, har skrevet et hav af romaner, noveller, skuespil og meget andet og har modtaget lige så mange priser og hædersbevisninger - man kunne mene, at du har opnået mere end de fleste forfattere kunne drømme om?

»Hvis jeg har fået en god idé, så må det undersøges, hvad den fører til. Uden at jeg har tid til at kigge på værklisten eller dåbsattesten.«

Hvad er den sandeste sætning, du har skrevet?

»'Det ved jeg ikke'.«.

Hvilken af dine bøger er du selv gladest for?

»Den næste, som ikke er skrevet endnu, er ubetinget den, jeg holder mest af.«

Hvilken bog ville du ønske, du selv havde skrevet?

»Der er masser af gode bøger, heldigvis. Men ikke mange, der ligner dem jeg skriver, også heldigvis.«

Hvis du ikke skulle være forfatter, hvad skulle du så lave?

»Det spørger jeg også mig selv om engang imellem. Uden at få svar.«

Hvad har du lært om livet ved at læse?

»Romaner og noveller kan mange ting. Blandt andet gør de det muligt at at se anderledes på tingene. Og at forstå andre mennesker bedre.«

Har du en uvane som forfatter?

»Når jeg har skrevet noget, fortæller jeg mig selv: Det kan jeg ikke gøre bedre. Derfor blir jeg aldrig en rigtig forfatter, der jo river manuskriptet i stykker, sletter eller brænder det, skriver om og om. Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis jeg havde været lidt mere tålmodig?«

Hvad kan du ikke snuppe, når du læser andres bøger?

»Det er slemt, når de stjæler en af de ideer, som jeg ikke har fået skrevet endnu. På den anden side sparer det jo mig for besværet.«

Tror du, at den brede befolkning også om 100 år vil læse skønlitteratur?

»Man kan jo godt frygte, at de hutigere medier kommer til at fylde mere og mere. På den anden side kan jeg ikke forestille mig noget, der kan erstatte en god »gammeldags« roman.

Vil nogen stadig læse dine bøger til den tid?

»Der dukker vel af og til en original op, der laver opgave om, hvordan man skrev bøger i fjerne gamle dage. Men ellers? Heldigvis ikke mit bord, til den tid er jeg takket af, det lover jeg.«

Hvem skriver du for?

»For dem, der finder det sjovt, spændende, tankevækkende eller interessant at læse mig.«

Hvad vil du gerne huskes for som forfatter?

»Han var anderledes. På min gravsten skal stå:»Har nu skrevet sit sidste S, servet sit sidste es, og spillet sit sidste b for E«.

