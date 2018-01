Susanne staun: Må man sige sort om et sort menneske i USA?

I sidste uge var ghetto på observationslisten, og vi er lige nu inde i en hel byge af sexister og racister, der fylder luftrummet med deres snask.

Senest har ekssocialdemokraten Thomas Hav indviet os i sit ordforråd med housefisse og tæve som fremmeste ambassadører. Det første betyder omgangsluder ifølge sladdermagasinet på Radio 24Syv, »Det, vi taler om«, mens tæve jo er en sød hunhund med pels og et kønt smil – ja, lad os sige det.

Dén skandale var ikke nær så global, som da H&M kom for skade at iklæde en lille sort dreng en hoodie med påskriften »COOLEST MONKEY IN THE JUNGLE«. På disse breddegrader sluttede det med en undskyldning, men i USA festede de videre.

Rachel Dolezal er kendt for at være den hvide kvinde, der bildte landet ind, at hun var afrikansk-amerikaner, og gjorde det med så stor succes, at hun blev formand for en lokalafdeling af NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), mens hun i virkeligheden er kaukasid fra top til bund. Da det kom frem, forsvarede hun sig med, at hun identificerede sig som amerikansk-afrikaner. Dolezal mener, at race er en social konstruktion og i lighed med køn kan være flydende.

Men Dolezal ville også protestere mod H&M og fik derfor trykt T-shirts med påskriften »COOLEST PRINCE IN THE HOOD«. T-shirten vakte straks forargelse, for hood er nemlig også racistisk og hverken værre eller bedre end ghetto. Selv om det egentlig bare er en forkortelse for neighbourhood, er det nemlig i årenes løb blevet synonymt for socialt boligbyggeri, hvor der hovedsagelig bor afrikansk-amerikanere.

Jeg ryster også på hånden nu, for jeg aner ikke, hvad der egentlig udgør den korrekte betegnelse for f.eks. sorte mennesker i USA. Siger man sorte eller afrikansk-amerikanere? Forvirringen er udbredt, og en kommunikationsansvarlig spurgte forleden på Facebook, om hun kunne skrive sorte i sin brochure. Forslagene til, hvilket ord, hun hellere skulle bruge, var forstemmende. Afro, lød et af dem ubegribeligt, mens en anden i ramme alvor foreslog alternativt pigmenteret, som jo var den store joke blandt modstandere af politisk korrekthed for ca. 20 år siden.

Men det er faktisk ikke let at finde rundt her. F.eks. bruger NAACP begrebet colored people, men det opfattes af mange som racistisk, og man henvises til i stedet at bruge betegnelsen people of color. En skribent på en konkurrerende avis anede ikke, hvordan hun skulle oversætte people of color uden at træde nogen over tæerne og endte derfor med slet ikke at oversætte det.

Men der er hjælp at hente, hvis man skal til USA og er bange for at falde i, for en hel hær af opslagsværker over racistiske ord kan findes ved helt enkle søgninger. Problemet er bare, at disse også er indbyrdes uenige, og det velmenende menneske, som foreslog afro brugt som betegnelse for sort, får sine steder at vide, at ordet er racistisk.

Pas på med at bruge The Racial Slur Database. Den er nemlig for sjov, står der i bunden med små bogstaver. Tak for det, for det er generelt næsten umuligt at vide, hvad der er ramme alvor, og hvad der er for sjov.