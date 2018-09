Susanne Biers filmhit bliver til stor musical

Susanne Biers komedie »Den skaldede frisør« fra 2012 bliver transformeret til en stort opsat musical.

Det annoncerer The One and Only Musical Company onsdag i en pressemeddelelse.

Det er Susanne Bier selv, der har skrevet manuskriptet til musicalen, og hun har fået hjælp af den danske hitmager Thomas Helmig, som har sagt ja til at skrive musikken til musicalen.

»Da Susanne ringede og spurgte, om jeg ville skrive sange til 'Den skaldede frisør', sagde jeg ja, før hun havde stillet spørgsmålet færdigt.«

»Jeg har altid kunnet genkende dele af mig selv i hendes film, og siden vi arbejdede sammen sidst, har jeg håbet på, at vi kunne stikke hovederne sammen igen,« lyder det fra Thomas Helmig i pressemeddelelsen.

Filmversionen af »Den skaldede frisør«, der har Trine Dyrholm og Pierce Brosnan i hovedrollerne, handler om frisøren Ida, der har mistet alt sit hår efter kemoterapi.

Hendes mand er hende utro, og alting er derfor lidt rodet, da hun skal til bryllup i Italien, hvor hendes datter skal giftes. Brudgommens far er direktøren Philip, som i sit privatliv kæmper med tabet af sit livs kærlighed.

I de bærende roller i musicalversionen som Ida og Philip ses henholdsvis Xenia Lach-Nielsen og Niels Olsen, mens også navne som Silas Holst, Maria Lucia, Bodil Jørgensen og Benjamin Boe Rasmussen er at finde på rollelisten.

Det er ambitionen, at musicalen efter dansk premiere også skal ud over landets grænser.

»Kort efter at vi havde fået projektet præsenteret af Susanne, blev vi kontaktet af en stor international spiller, der står for mange internationale musicalproduktioner.«

»Vi havde mange fælles holdninger til projektet, så udgangspunktet var så godt, at vi nu regner med at kunne præsentere en international version af musicalen i Europa inden for en overskuelig fremtid,« siger Rikke Lange, der er producer på musicalopsætningen af »Den skaldede frisør«.

Musicalen »Den skaldede frisør« får verdenspremiere den 5. marts 2020 i Falconer Salen i København.

Musicalen får premiere i Aarhus den 24. april 2020.

/ritzau/