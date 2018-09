Susanne Bier bag ny musical: Der er smerte og håb

Sorrento. Susanne Biers publikumssucces "Den skaldede frisør" fra 2012 får om halvandet år premiere som musical.

Faktisk har tanken om at lave filmen som en musical rumsteret, siden hun og manuskriptmakkeren Anders Thomas Jensen skrev filmen, så otte år efter filmpremieren får fortællingen om den forviklede kærlighed nyt liv - nu med dans, sang og musik.

- I virkeligheden er "Den skaldede frisør" en historie om to generationer, som hver for sig søger lykken. Og på overraskende vis er det dem, man ikke tror, der skal have lykken, som får den til sidst. Den historie, tror jeg, egner sig rigtig godt til musik, siger Susanne Bier på et pressemøde i den italienske kystby Sorrento syd for Napoli, hvor musicalen onsdag blev præsenteret.

- Nu er jeg ikke en musicalperson, men de musicals, jeg rigtig godt kan lide, har en eller anden form for smerte, som jeg kan hengive mig til, fordi jeg ved, at jeg bliver båret af noget skøn musik. Der er en bund i det, og det skal denne musical også have. Det er ikke i kategorien: "Nu er det kun sjov og ballade", der er også substans i.

Historien har afsæt i frisøren Ida, som har mistet håret efter kemoterapi, og som samtidig finder ud af, at hendes mand er hende utro.

Midt i kaosset skal hun til Italien, hvor hendes datter skal giftes med sønnen til en benhård forretningsmand, som selv kæmper med tabet over at have mistet sit livs kærlighed. Lige dér i den emotionelle rutsjetur opstår der sød musik.

De bærende roller i musicalen skal spilles af Xenia Lach-Nielsen, Bodil Jørgensen, Silas Holst, Maria Lucia, Benjamin Boe Rasmussen og Niels Olsen.

Og sidstnævnte skal i musicalen indtage den rolle, som i filmen blev spillet af den verdensberømte James Bond-skuespiller Pierce Brosnan.

Det er et førstevalgscast, fortæller Susanne Bier.

- Der er visse ligheder mellem dem: glimtet i øjet, en særlig varme og en form for sårbarhed - og så er både Niels og Pierce jo to flotte mænd, siger stjerneinstruktøren og uddyber:

- Skuespillerne skulle have de samme ting, som karaktererne havde i filmen og samtidig være vant til at lave musicals og have gjort det før. Det, som skal fungere i musicalen, er hele den musikalske del.

Og den del skal den aarhusianske sanger og musiker Thomas Helmig stå for, og han er blevet håndplukket til opgaven af Susanne Bier.

- Jeg synes, at hans sange er enormt sexede og charmerende, og nogle gange kan de også være enormt både sjove og sørgelige.

- Men først og fremmest har de en form for ærlighed og oprigtighed, som jeg også synes, at filmen har. Derfor synes jeg, at det er et virkelig perfekt match, siger Susanne Bier om Thomas Helmig.

Sammen med Anders Thomas Jensen har hun bearbejdet filmmanuskriptet til musicalversionen. Selv om den 58-årige oscarvindende filminstruktør også stod bag kameraet på filmen, kommer det ikke til at ske med musicalen.

I stedet bliver det den norske instruktør Frede Gulbrandsen, som tidligere har stået bag opsætningen af "Røde orm" på Det Kongelige Teater.

- Jeg tror, det ville være en virkelig dårlig idé, hvis jeg skulle instruere musicalen.

- Jeg kan instruere film, jeg kan ikke instruere musicals - hvis man bad mig om at stå på scenen og instruere dansere, ville det blive rigtig, rigtig langt og kedeligt, lyder det fra Susanne Bier.

"Den skaldede frisør" får verdenspremiere som musical den 5. marts 2020 i København. Fra den 24. april 2020 spiller musicalen i Aarhus.

/ritzau/