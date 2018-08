Stjernen alle talte om - men som ingen rigtigt kendte

Der findes folk, der bruger deres tid i New York på at spille kendis-bingo. Deltagerne får point alt efter, hvilken af byens berømtheder, de ser på gaden. Woody Allen giver point. Martin Scorsese giver point. Men synet af Robert De Niro topper alt.

Ikke kun fordi den nu 75-årige skuespiller er en af verdens dygtigste og mest kendte indenfor sit fag. Han er også en af de mest private. Og selvom han bor på Manhattan, skal man have øjnene med sig for at spotte verdensstjernen, når han sky bevæger sig omkring i gaderne.

Da Robert De Niro for få år siden stillede op til et sjældent interview med det amerikanske mandeblad Esquire, handlede artiklen næsten udelukkende om rygter og sladder. Kun en mindre del af teksten stammede fra interviewet. Journalisten skrev selv, at Robert de Niro havde stillet betingelser inden mødet. Interviewet måtte hverken handle om skuespilllerens privatliv, politiske overbevisning, familie, interesser eller interesse med at samle god vin. Og hvad er der så tilbage. Udover film.

Hvem er inde i Robert De Niro

Som barn voksede Robert De Niro op hos de to kunstnere Virginia og Robert De Niro Sr. Forældrene blev skilt, da drengen var tre år, men selvom Robert blev boende hos sin mor, var det faderen, der tog ham med i biografen, hvor sønnen fik vagt sin interesse for skuespil.

Allerede tidligt - som 16-årig - valgte han at satse på faget. Undervisningen foregik hos skuespillercoachen Stella Adler sammen med blandt andre Harvey Keitel. I 1973 fik Robert De Niro en rolle i Martin Scorseses første vigtige film, »Mean Streets« og året efter fik han en Oscar for bedste birolle som den unge Vito Corleone i »Godfather II«.

Fun facts om De Niro Voksede op i Little Italy i New York og har stadig en udpræget New Yorker-accent. Rygterne vil vide, at barndommens kælenavn var Bobby Milk, fordi drengen var så bleg. De Niro omtales ofte som Italiensk-amerikansk, men det er lidt en tilsnigelse. Hans far var helt italiensk, halvt irsk. Moderen havde både britiske, tyske og franske aner. Robert de Niro har dog udtalt, at han føler sig mest forbundet med sin italienske side. Er notorisk berømt for sin Method Acting-tilgang til roller og er ifølge et portræt i Vanity Fair den eneste skuespiller, der har brugt metoden til at nå under huden på en tegneserie-figur. Det var i »Rocky & Bullwinkle på eventyr« fra år 2000. Er en af ud af kun fem skuespillere, der har vundet en Oscar for en rolle spillet primært på et fremmedsprog. De andre er Sophia Loren, Marion Cotillard, Roberto Benigni og Benicio Del Toro. Har fem børn med tre forskellige kvinder. Den ældste søn, 41-årige Raphael de Niro, er gået i faderens fodspor som skuespiller og producent. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Som skuespiller er han kendt som en fantastisk method actor, der kravler så intenst ind i sine roller, at både sind og krop forandres. Før optagelserne til »Godfather« boede han flere måneder på Sicilien på at få den rette accent. Før "Taxi Driver" smed han 15 kilo og kørte taxa 12 timer i døgnet. Det hårde arbejde gjorde ham til en af de mest respekterede skuespillere i Hollywood.

Men det lægger også endnu en alen til spekulationerne om, hvem Robert De Niro egentlig er. Og om han nogensinde er til stede.

Denne gennemsigtige personlighed skinner også igennem i flere interview. »Jeg har aldrig været en af de skuespillere, der fremstiller mig selv som et fascinerende menneske. Jeg har tidligt truffet valget mellem at være skuespiller og "personality«, som han er citeret for at sige på flere hjemmesider.

En 33-årig Robert De Niro tager til Cannes Film Festival i 1976. Ved visningen forlod flere gæster salen og der var høje buh-lyde. Filmen vandt dog de Gyldne Palmer. Foto: AFP

I de senere år har Robert De Niro primært produceret film, åbnet restauranter og brugt kræfter på Tribeca filmfestival, som han stiftede sammen med filmproducenten Jane Rosenthal og filantropen Craig Hatkoff i 2002. Festivalen var deres svar på terrorangrebet, der på mange måder lagde en skygge over den nedre del af Manhattan. I år deltog 3 millioner mennesker - heriblandt De Niro, der gik på scenen for at tale med skuespilleren Bradley Cooper, som han spillede overfor i »Silver Linings Playbook« i 2012.

Derudover har Robert de Niro primært medvirket i kortfilm og komedier - heriblandt Ben Stiller-filmen »Meet the parents«, som folk omtaler pænere nu end de gjorde efter premieren i 2000. Af samme grund er der grund til at glæde sig til næste år, hvor De Niro dukker op i Scorseses »The Irishman« med Al Pacino, som han slog gnister med i »Heat« fra 1995.

Spørgsmålet er stadig, hvem der for alvor er inde i Robert De Niro - udover et pokkers stort talent for at blive alt muligt andet.