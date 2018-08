Steven Seagal bliver »særlig udsending« for Putin

Den 66-årige skuespiller, filmproducer og kampsportsdyrker Steven Seagal er fan af Ruslands leder, Vladimir Putin, og har blandt andet kaldt ham for “verdens største leder”. Nu gengælder Rusland elskværdigheden ved at gøre Seagal til “særlig udsending” for at forbedre båndene med USA. det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Washington Post.

I et Facebook-opslag meddelte det russiske udenrigsministerium, at “Under Siege”-stjernen har fået en ny rolle. Seagals opgave skal blandt andet være at "lette forbindelserne mellem Rusland og USA på det humanitære område, herunder samarbejde om kultur og kunst”.

Det er ikke første gang, at ideen er blevet luftet. I 2015 rapporterede BuzzFeed News, at Vladimir Putin, der deler Seagals interesse for kampsport, havde foreslået USAs daværende præsident Barack Obama at gøre Seagal til russisk æreskonsul for Californien og Arizona. Kort derefter besøgte Seagal den russiske præsident i Kreml og blev tildelt russisk statsborgerskab.

Steven Seagal har russisk blod i årene, idet hans mormor blev født i Vladivostok.

Steven Seagal har ofte udtrykt beundring for den russiske præsident. I et interview i 2013 kaldte skuespilleren Putin for "en af ​​verdens største ledere, hvis ikke den største nulevende verdensleder".

Han har også rost Putin for hans annektion af Krim, hvilket førte til at Ukraine forbød Seagal adgang til landet i fem år, idet myndighederne hævdede, at han havde "begået socialt farlige handlinger", der kunne true landets sikkerhed.

Seagal fik også serbisk statsborgerskab i 2016, efter at han havde tilbudt at åbne et kampsportsskole i Beograd.

Den franske skuespiller Gerard Depardieu er et andet eksempel på en skuespiller, der har optrådt offentligt som »ven« af Putin. Her ses de i Sotji i 2013. I dag er forholdet angiveligt kølnet.

En anden kendt skuespiller, Frankrigs store filmstjerne Gérard Depardieu, har også plejet omgang med Putin, og har også fået russisk statsborgerskab. Lige nu er forholdet mellem Rusland og Depardieu dog ikke det bedste, idet den 70-årige skuespiller er blevet sigtet for skattesnyd af de russiske myndigheder. Det forlyder, at Depardieu nu overvejer at bosætte sig i Algeriet.