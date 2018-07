Statens Museum for Kunst i økonomisk knibe efter indførelse af entré

Da Statens Museum for Kunst fra 2016, ligesom landets øvrige kulturinstitutioner, blev pålagt en årlig besparelse på 2 %, besluttede museet at tage entré. Indtægterne fra publikumsadgang skulle kompensere for besparelsen. Nu viser det sig imidlertid, at Statens Museum for Kunst ikke har tjent penge nok på at opkræve entré. Entreén er ikke gældende for alle, idet museet fortsat skal give gratis entré til børn og unge under 18 og tillige fortsat skal give familierabatter.

Før 2016 fik Statens Museum for Kunst penge fra Kulturministeriet for at kompensere for tabet ved fri entré. Nu modtager museet kun et mindre beløb fra staten, resten skal museet tjene ved at sælge entrébilletter. Museet har tjent 9 millioner kr. i entré, men samtidig har museet mistet ekstra tilskud, som det havde for at kompensere for fri entré. Nedgangen i indtægter har sammen med besparelsen på 2 % årligt ramt museetsøkonomi hårdt. Museet har derfor skåret 13 af 92 årsværk væk på museet.

Der er sket et fald af besøgende fra 451.000 i 2015 til 334.000 i 2017. Det vil sige, at ca. hver fjerde gæst er forsvundet.

Til den faretruende situation siger Direktøren for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh: »Det er en meget alvorlig situation med det faldende besøgstal. Men det er et fald, som vi havde ventet. Vi ved fra vore kollegaer i England og Sverige, at når man geninddører entré efter at have haft fri entré, så falder besøgstallet. Men faldet i betalende gæster var større end vi havde regnet med, så vore mest konservative skøn, som vi baserede vore budgetter på, blev overgået af virkeligheden.«

Betyder denne situation, at I vil ændre udstillingsprofilen for at tiltrække flere besøgende?

»Ja i høj grad. Vi har lagt et program, der træder i kraft allerede i 2019, og der vil man se et program, der er betydeligt bredere anlagt end det vi tidligere har været kendt for. Vi vil på den ene side holde fast i det høje niveau, hvor ny indsigt og forskning vil være med, men hvor grundanslaget vil være bredre og emnet vil have bredere appel. Vi laver en udstilling om den danske maler Anna Ancher og vi laver en meget bred udstilling om den danske guldalder, hvor vi viser guldalderen på en ny måde.«

Er der fare for, at den måske lidt snævre, men meget seriøse udstillingspolitik, som museet har haft nu viger tilbage for en mere populistisk udstillingspolitik?

»Det er der altid en fare for, når man satser på, at få flere gæster. Vi gør det her med museumsprofessionel god smag i munden. Vi laver kun udstillinger på en professionel måde og vi sænker ikke niveauet. Men den nye politik er at satse mere på de få og bredere emner og fravælge de mere snævre. Men selvfølgelig skal man passe på, for det er sket for mange museer, at de er blevet forkrøblet af den evige jagt på at skaffe det store pblikum. Men dér tror jeg ikke vi havner.«

I havde problemstillingen inde på livet med Bob Dylan udstillingen, som fik mange ind på museet, men fik hug?

»Bob Dylan-udstilingen, som fandt sted før jeg blev leder, blev meget kristiseret. Publikum kunne godt lide den, men kritikerne elskede at hade den. Den slags udstillinger, som ligger på kanten af kunst af høj kvalitet, kommer vi ikke at lave.«

Er dit budskab, at disse 2 % besparelser må høre op?

»Det er helt klart budskabet. Jeg kan sige, at hvis de fortsætter, så må de store kulturinstitutioner lukke. Man må politisk tage stilling til, om man vil acceptere det. På et eller andet tidspunkt må det stoppe. Så politikerne må beslutte om kulturinstitutionerne fortsat skal udsultes, så de ikke kan måle sig med tilsvarende kulturbærende institutioner i udlandet.«