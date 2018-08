Sprogforsker: Svenskerne gør grin med os for vores brug af engelsk

Når svenskere skal lave sjov med danskere, fokuserer de ofte på danskernes forkærlighed for engelske ord. For vi danskere kan ikke lade være med at bruge engelske ord, selvom vi ellers er godt i gang med at tale dansk.

Vi »mobilepayer« hinanden med den største selvfølgelighed, og ord som »nice«, »fuck« og »cool« er helt standard i især unge danskeres talesprog.

Af alle lande i verden er Danmark måske det land, der lader sig præge allermest af engelsk, fortæller Adam Hyllested, næstformand i Modersmål-Selskabet, der arbejder for bevarelse og udvikling af det danske sprog.

»Selv lande som Holland og Sverige, hvor kendskabet til engelsk omtrent er det samme som i Danmark, påvirkes ikke i nær så høj grad. Svenskerne opfatter den overdrevne brug af engelske ord og sætninger som et pudsigt træk hos danskerne. De gør grin med det, når de portrætterer danskere i svensk satire. Svensk TV lod for eksempel i en parodi på TV-serien »Broen« den danske kriminalkommissær Martin Rohde sige, at han skulle snakke med sin »friend« på sin »mobile phone.«

Indimellem møder man det synspunkt, at engelsk står for udvikling, mens det danske sprog er en blindgyde. Adam Hyllested

Danskere er generelt stolte af danske ting som design, hygge og fodboldsejre. Hvordan står det til med danskernes stolthed over det danske sprog?

»De fleste danskere er glade for at bruge dansk, men indimellem møder man det synspunkt, at engelsk står for udvikling, mens det danske sprog er en blindgyde, som forhindrer fremdrift på den internationale scene. Aarhus Kommune besluttede i 2010 at fjerne bolle-ået i byens navn, fordi det blev anset for en stopklods i udlandet. Men det særegne gør os interessante for andre. Der er ingen grund til at tro, at udlandet skulle interessere sig for danskerne, hvis vi lignede alle andre. Dansk er eksotisk for udlandet.«

English is my best

Adam Hyllested fortæller, at der blandt de helt unge er et udbredt synspunkt om, at engelske udtryk tit »lyder bedre«.

»Nogle unge giver udtryk for, at engelsk er med til at skabe lidt afstand, som man undertiden kan have brug for, når man vil udtrykke sig enten mere uforpligtende eller om noget, man ellers kunne blive forlegen over. Mit indtryk er dog, at der blandt de unge ofte er tale om sproglig kreativitet med inspiration fra film- og populærkulturen. Den sproglige kreativitet er med til at variere sproget og give, hvad der på godt dansk nu hedder »street credit«. Det bliver først foruroligende, når det kammer over og delvis erstatter den danske sprogbeherskelse.«

Adam Hyllested er næstformand i Modersmål-Selskabet.

Kan man tale om, at danskere har et sprogligt mindreværdskompleks i forhold til engelsk?

»Med nogen ret. Dansk anses undertiden for mindre »brugbart« og ikke »fint nok«. For eksempel når der skal dannes nye navne på institutioner som museer og universiteter. »Designmuseum Danmark« er på papiret et dansk navn, men det klinger ikke dansk. Man skal kun udskifte en vokal og indsætte et mellemrum, for at navnet bliver engelsk. Det er klart tilsigtet. Det tidligere navn »Kunstindustrimuseet« var tynget af ælde og måske endda noget lidt tysk. Nu skal Tøjhusmuseet omdøbes til Krigsmuseet. Det er tydeligt også med inspiration fra den angelsaksiske verdens »War Museums«. Jeg er nok ikke alene om at synes, at »krigsmuseum« er en underligt gumpetung dannelse på dansk. Det er en lidt for direkte oversættelse, men meget tidstypisk.«

Man hører ofte danskere sige, at de bedre kan udtrykke sig på engelsk, eller at der er mange flere ord på engelsk end på dansk. Hvorfor tror du, at vi har den opfattelse?

»Der er næppe flere ord på engelsk end på dansk, men nye termer opstår ofte på engelsk først, fordi engelsk dominerer inden for videnskab, computerteknologi, erhverv og økonomi samt musik og anden populærkultur. Engelske ordbøger er også flere og større, simpelthen fordi markedet er så stort, at det tillader forlagene at producere dem.«

Men nogle gange har dansk flere ord for et fænomen, end engelsk har, siger Adam Hyllested og giver et par eksempler. Man kan både sige sprogvidenskab og lingvistik på dansk, men på engelsk findes der kun »linguistics.« Han nævner også det engelske verbum »change.« Hvor mange engelske synonymer kan man komme i tanker om? Meget få. Til gengæld kan det oversættes med umådeligt mange danske ord: skifte, bytte, veksle, lave om, ændre, forandre, omdanne, udskifte, klæde om, afveksle, slå om.

Adam Hyllested er næstformand i Modersmål-Selskabet og mener, at globalisering har mange positive sider, men at der overalt i verden er tendens til, at den udvisker lokal kulturel egenart.

Massiv påvirkning på dansk

Adam Hyllested kalder den engelske påvirkning af det danske sprog for massiv og minder om, at det ikke kun drejer sig om enkeltord. Engelsk påvirker også den måde, vi taler dansk på. Det kan være ordenes rækkefølge eller ændring af småord (som »hun argumenterede, at...«). Vi kopierer også engelske udtryk til dansk (som »over natten«), og når vi vælger mellem forskellige ord, der betyder det samme, vælger vi ofte det, som er tættest på engelsk (»rollemodel« i stedet for »forbillede«).

Hvornår »fungerer« det, når vi bruger engelske ord i vores danske?

»Engelske ord kan være udmærkede til at variere sproget stilistisk. Nogle gør det bevidst, og det kan farve sproget og gøre det effektfuldt og humoristisk. En tale eller en boganmeldelse kan få ekstra saft og kraft af det. Nogle engelske ord signalerer samtidig »lav« eller afslappet stil, fordi de er kendt fra populærkulturen, og hvis man ellers bruger meget lange ord for især abstrakte begreber, kan sådanne engelske ord virke afbalancerende.«

Adam Hyllested giver som eksempel udtrykket »københavnerbashing«, der betyder, at man taler dårligt om København og dens indbyggere.

»Flere politikere har i 2018 talt om begrebet »københavnerbashing,« og uanset hvad man har ment om sagen, har det klart haft en folkelig appel alene i kraft af ordvalget. Kontraster i sproget har stor virkning. »Københavner-« giver meget danske associationer, og sammen med det engelske indlån »bashing«, er det simpelthen med til at understrege pointen effektivt.«

Til gengæld kan brugen af de engelske ord også mislykkes for danskerne, når engelske ord ender med at genere modtagerens forståelse af budskabet.

»Når mennesker taler eller skriver med hinanden, gør de det først og fremmest for at fortælle hinanden noget om helt andre ting end selve kommunikationen. Og der er simpelthen for meget, der kommer til at forstyrre budskabet, hvis modtageren generes af formen.«

Ordet symbolpolitik bruges ofte nedladende, men symboler er bestemt ikke ligegyldige. De er med til at danne vores virkelighedsopfattelse, ofte i højere grad end nøgne fakta er det. Adam Hyllested

Er dansk truet af engelsk?

»Dansk som sprog er ikke truet på sin eksistens. Men den danske sprogbrug ændrer sig, og det kan gå i forskellige retninger. Globalisering har mange positive sider, men overalt i verden er der tendens til, at den udvisker lokal kulturel egenart. Jeg tror på, at det gode liv blandt meget andet omfatter en forankring i en afgrænset identitet, man har til fælles med andre i sit samfund. For danskere er sproget noget af det vigtigste, der både i praksis og i selvopfattelsen binder os sammen. Derfor skal man tage vare på sproget.«

Mener Modersmål-Selskabet, at vi bør beskytte dansk bedre rent sprogpolitisk?

»Vi mener, at dansk som fælles sprog er et grundlag ikke bare for dansk kultur, men også for folkestyret. Et fælles sprogligt udgangspunkt er afgørende for et velfungerende demokrati, der inddrager alle borgere. Det styrker retssikkerheden og sikrer effektivitet i forvaltningen. I de senere år har skiftende regeringer lanceret ret sammenhængende sprogpolitiske initiativer. Men dansk er stadig kun officielt sprog i EU, ikke i Danmark. Bare det at indføre dansk som officielt sprog i landet ville have en vigtig symbolsk virkning. Ordet symbolpolitik bruges ofte nedladende, men symboler er bestemt ikke ligegyldige. De er med til at danne vores virkelighedsopfattelse, ofte i højere grad end nøgne fakta er det.«

Modersmål-Selskabet Adam Hyllested er næstformand i Modersmål-Selskabet og uddannet mag.art. i sprogvidenskab og har skrevet ph.d. i sproghistorie. Han er Modersmål-Selskabets repræsentant i Dansk Sprognævn. Modersmål-Selskabet er en forening, der har til formål at virke for bevarelse og udvikling af modersmålet som en grundlæggende forudsætning for dansk kultur og folkestyre. Udvid faktaboks Skjul faktaboks