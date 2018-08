Soulmusikkens dronning Aretha Franklin er død

Med sin stemme favnede Aretha Franklin både indigneret vrede, altomsluttende kærlighed og håb, og hun blev ikon og inspirator for borgerrettighedskampen, feministerne og sangerinder som Lauryn Hill og Mary J. Blige. R-E-S-P-E-C-T!

Selv om fremtiden tilhører streaming, har det fysiske album flere fordele. Ens musiksamling kan fylde en hel væg og i modsætning til, når man streamer, kan man ofte huske præcis, hvornår man hørte et bestemt album første gang.

Sådan er mit forhold til Aretha Franklin, der torsdag døde efter længere tids sygdom. Hun blev 76 år.

Jeg købte hendes legendariske album »Aretha Now'« fra 1968 på cd som 13-årig og skamhørte det de følgende år. I mine første famlende teenageår kunne jeg både spejle mig i hendes følelsesladede version af Burt Bacharachs »I Say A Little Prayer«, der lå i hot rotation på min discman, og »Think«, som for mig fungerede som et musikalsk opråb til de jævnaldrende teenagedrenge, der hellere ville kaste med skolemælk end at hænge ud eller kysse.

Aretha Franklins karriere bredte sig over mere end fem årtier, og hendes på en gang kraftfulde og fløjlsbløde vokal spændte over fire oktaver – til sammenligning spændte Whitney Houstons over tre. Hun har vundet 18 Grammys og solgt over 75 millioner albums.

Med udødelige hits som »Think«, »Respect« og »Chain of Fools« samlede hun nationen og satte ord på følelser som kærlighed, afsavn og vrede i en tid, hvor USA på grund af borgerrettighedsbevægelsen, ungdomsoprøret og Vietnamkrigen var mere splittet end nogensinde før. Franklin fik med rette tilnavnet queen of soul, og det er umuligt at forestille sig 60'erne og 70'erne uden hendes stemme som både revsende, men også kærligt og håbefuldt soundtrack.

Blå bog: Aretha Franklin Født 1942 i Memphis, Tennessee.

En af soulmusikkens største stemmer – hendes stemme spændte over hele fire oktaver.

Hun har udgivet mere end 40 studiealbums.

Optaget i Rock and Rolls Hall of Fame i 1987.

Hun har haft mere end 112 numre på Billboards hitlister.

Har vundet mere end 18 Grammys. Største hits: Respect (1967)

Chain of Fools (1967

You Make Me Feel (Like A Natural Woman) (1967)

I Say A Little Prayer (1968)

Think (1968) Udvid faktaboks Skjul faktaboks

60'erne og Motown

Aretha Louise Franklin blev født i Memphis, Tennessee i 1942, men voksede op i Detroit som datter af en præst. Hendes rødder er plantet dybt i gospelmusikken, og allerede som sang hun i koret i faderens baptistkirke. Arethas mor døde et par uger inden hendes tiårs fødselsdag.

Faderen var kendt for sine prædikener og »million dollar voice«, og kendte sangere som Mahalia Jackson, Sam Cooke, Clara Wand (en af Arethas store inspirationskilder) og borgerrettighedsaktivister som Martin Luther King, Jr. var faste gæster i barndomshjemmet. Som teenager turnerede Aretha som gospelsanger med faderen i kirker landet over, inden hun besluttede sig at satse på soulmusikken – der var kendt som datidens pop.

Hun fik sit første barn som kun 13-årig, og det andet to år senere. Det afholdt hende dog ikke fra at satse på en musikkarriere, og hendes bedstemor Rachel passede børnene, når hun spillede koncerter.

Tidligere musikproducer og topchef hos Atlantic Records, Jerry Wexler (tv) poserer sammen med Aretha Franklin og Henry Allen. Billedet er fra 1971, hvor Aretha Franklin opnåede »gold record status« for sin udgivelse »Spanish Harlem«

Som 18-årig fik Franklin en pladekontrakt med Columbia Records. Hendes første albums var mindre succesfulde, men i 1967 fik hun et stort gennembrud med sit energiske cover af Otis Reddings »Respect«, som stadig er hendes signatursang i dag. Nummeret indbragte hende sine første to Grammys og blev en udødelig hymne for borgerrettighedskampen og den spirende feministiske bevægelse. Det bliver stadig spillet til Black Lives Matter-demonstrationer i dag.

Samme år udkom hendes første album på pladeselskabet Atlantic, der gik nummer et på Billboards albumhitliste og indeholdt hits som »Respect«, »I Never Loved A Man (The Way I Love You)« og »Dr. Feelgood«. Albummet gjorde Aretha Franklin til superstjerne i hele USA, og i 1968 prydede hun forsiden af Time Magazine blot 26 år gammel.

Ved den 40erne Grammy Award uddeling optrådte Aretha Franklin sammen med the Blues Brothers John Goodman (tv), J.Evan Bonifant (nr. 2 fra venstre), Joe Morton (nr. 2 fra højre) and Dan Aykroyd (th).

Jazz, soul og opera

​Musikmagasinet Rolling Stone har kåret Aretha Franklin til verdens største sanger, og i 1987 blev hun som den første kvinde nogensinde(!) optaget i Rock and Rolls Hall of Fame. Igennem årene har hendes repertoire spændt over blues, soul, jazz, gospel, r&b og pop.

Og endda opera. Da Luciano Pavarotti i 1998 meldte sig syg til Grammy-uddelingen, trådte Aretha Franklin til med 20 minutters varsel og sang arien »Nessun dorma« i hans sted uden problemer.

Tidligere musikproducer og topchef for Atlantic Records (tv) sidder sammen med Aretha Franklin og hendes mand Ted White. Aretha Franklin signerer for sin kontrakt med Atlantic Records i et mediestunt.

Op gennem 90'erne dukkede en række sangerinder, der tydeligt havde Aretha Franklin som forbillede – bl.a. Mary J. Blige, Christina Aguilera og Lauryn Hill. Mary J. Blige udgav endda et cover af hendes kæmpehit »You Make Me Feel (Like A Natural Woman)« som et anerkendende nik.

Og en af vor tids største popstjerner, Beyoncé, ville næppe have fraseret så dramatisk eller optrådt med samme brændende engagement, hvis ikke det havde været for Franklin.

I størstedelen af 90'erne var der stille om Aretha Franklin. Men i 1998 udsendte hun comeback-albummet »A Rose Is Still A Rose«, der var produceret af tidens toneangivende hiphopproducere som Dallas Austin, Babyface og Sean »Puffy' Combs« (senere P. Diddy). Titelsangen, der er skrevet og produceret af Lauryn Hill, sendte hende tilbage på hitlisterne 40 år efter, hun startede som helt ung gospelsangerinde.

Miss Franklin, som hun blev kaldt af venner, havde ry for at være lidt af en diva. Hun bar ofte pelsjakke på scenen for at passe på sin stemme, og ifølge en artikel i New York Times forlangte hun altid betalingen for sine optrædener forud i kontanter – som hun gemte i sin håndtaske, der altid var inden for synsvide.

»Hun har ofte en fornemmelse af, at folk er ude på at skade dig. Og det vil hun ikke acceptere. Du skal respektere hende hende,« sagde en nær ven af sangerinden.

Dronningen længe leve

Dronningen af Soul blev i 2010 diagnosticeret, med angiveligt kræft i bugspytkirtlen. Franklin blev opereret samme år og erklæret i bedring efterfølgede. De sidste ni år af hendes liv har dog været farvet af kampen mod sygdommen.Foto: Jeff Kowalsky

I 2010 blev Aretha Franklin diagnosticeret med kræft – angiveligt i bugspytkirtlen, hvilket hun dog afviste at udtale sig om. Samme år blev hun opereret og erklæret i bedring kort efter. Men de sidste ni år af hendes liv var var farvet af kampen mod sygdommen.

I 2014 fik hun en æresgrad fra Harvard University, og efter en længere pause erklærede hun i starten af 2017, at hun trak sig tilbage. Aretha hvilede dog ikke på laurbærrene det sidste år af sit liv. I 2017 udsendte hun et album med fortolkninger af hendes største hits i samarbejde med Londons legendariske Royal Philharmonic Orchestra. Hendes sidste koncert var i New York i november sidste år, hvor hun optrådte til Elton John AIDS Foundation.

Franklins stemme favner hele følelsesregistret, og få stjerner har til dato formået at fylde tre minutter med så stor spændvidde som hun. I løbet af sin karriere har hun haft intet mindre end 112 singler placeret på Billboards hitlister, og hun nåede at spille til indsættelsen af tre amerikanske præsidenter (senest Barack Obamas i 2009).

Netop Barack Obama har sagt om hende i New York Times: »Ingen personificerer bedre forbindelsen mellem afroamerikanske spirituals, blues, r&b og rock – og den måde modgang og sorg blev forvandlet til noget fyldt med skønhed og vitalitet og håb.«

Aretha Franklin var hele verdens souldronning, og denne signatur vil have hendes musik med i hjertet resten af livet og forære min datter »Aretha Now«-albummet, når hun fylder 13 (om det så bliver fysisk eller digitalt).

Aretha Franklin døde omringet af venner og familie. Hun efterlader sig fire børn og kæresten gennem mange år William »Willie« Wilkerson. Dronningen af soul er død – længe leve dronningen!