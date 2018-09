Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen: Som om vi har været gift i mange år

De havde kun lige ramt teenageårene, da de første gang mødtes på et filmset under optagelserne til "Vildbassen".

Næste år runder skuespillerne Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen begge 40 år, men inden da når de endnu en gang at spille over for hinanden.

Snart står de nemlig på scenen sammen i musicalversionen af den populære Regner Grasten-film "Kærlighed ved første hik" fra 1999 - en film, der i den grad satte Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen på danmarkskortet, og som senere blev fulgt op af både en toer, treer, firer og femmer.

- Det føles ikke så mærkeligt at træde ind i rollerne igen, det kommer meget naturligt, fortæller Robert Hansen og uddyber:

- Man skal ikke opfinde den dybe tallerken, for det er jo et univers, man har brugt det meste af sit liv på at være med til at skabe, siger han.

I musicalversionen af den populære historie spiller han og Sofie Lassen-Kahlke voksne udgaver af Anja og Viktor, der er endt i en krise i deres parforhold. Selv om de stadig skal spille Anja og Viktor, er det ikke de helt samme roller, som de spillede i teenageårene.

Det passer dem fint, for ligesom Anja og Viktor er de også blevet voksne.

- Først og fremmest er vi jo blevet forældre begge, og det gør noget ved en som menneske. Og så har vi jo prøvet mange ting i mellemtiden, siger Sofie Lassen-Kahlke.

- Man har fået noget erfaring, der gør, at man bedre overskuer for eksempel en dårlig lydprøve, som man måske var gået i panik over for 15 år siden, siger hun.

Selv om de gennem årene ikke har været i kontakt konstant, har de to skuespillere alligevel fulgt hinanden.

- Der har været lange tider, hvor vi ikke har talt sammen, men når vi så har arbejdet sammen, har det føltes, som om det var i går, siger Sofie Lassen-Kahlke, der tilskriver det, at de som yngre var utroligt meget sammen og virkelig lærte hinanden at kende.

- Vi var i Los Angeles sammen på skuespilskole i 1999, og vi boede sammen i en etværelseslejlighed over Michael Hardingers garage, siger hun.

- Da vi havde boet der en måneds tid, kom han helt vred med en spand med rengøringsmidler. Vores køkken var så ulækkert. Jeg kan stadig genkalde mig, hvordan tallerknerne bare stod, og hvis man skulle bruge en, så måtte man først vaske den op, fortæller hun og griner.

Robert Hansen kan huske, at der også var noget andet, der gjorde, at de to skuespillere hurtigt var nødt til at smide skjoldet over for hinanden.

- Vi boede der i tre måneder, og der var et eller andet galt med vores badeværelsesdør, der ikke kunne lukke rigtigt, siger han og griner.

At de er så trygge ved hinanden, synes Sofie Lassen-Kahlke kommer til udtryk på scenen.

- Det, at man har haft så mange oplevelser og været i så mange situationer og været en del af hinandens liv, gør jo, at man kender hinanden, og det tror jeg, giver igen på scenen, selv om det er svært at sætte fingeren på, siger hun og bliver bakket op af Robert Hansen.

- Det er ligesom, hvis man har været gift i mange år. Man er vant til hinandens måde at være på og agere på, siger han.

Derfor kan de også lynhurtigt afkode hinanden.

- Vi kender jo hinanden rigtigt godt og ved, hvornår der er en, der lige har brug for et ekstra kram eller at få at vide, at de gør det godt. På den måde er der ret meget kærlighed, siger Sofie Lassen-Kahlke.

»Kærlighed ved første hik« får premiere i Tivoli den 20. september.

/ritzau/