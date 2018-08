Sociolog: "Vi er vores egen lykkes smed. Og det er jo også dét, der sker i talentshows"

X Factor er solgt til TV 2, og DR præsenterer deres nye musikprogram, Live!, næste fredag. Den første danske X Factor-udsendelse blev vist i 2008, og siden dengang er der dukket flere musiktalent-shows op, som for eksempel Voice og All Together Now på Kanal 5. Men hvorfor er vi så vilde med talentshows? Sociolog og forbrugerekspert Eva Steensig siger, at det handler om vores mentalitet i det moderne samfund.

»Danskernes mentalitet har nået et punkt, hvor det er okay at være bedre end andre. I programmer som for eksempel X Factor eller Voice ser vi almindelige mennesker, som skal overbevise fagkyndige om, at deres stemme kan dét, der skal til. Det er interessant, fordi vi kan relatere til dem. At missionen lykkes for nogle og mislykkedes for andre, tiltaler os også og giver spænding og komik,« siger hun.

Eva Steensig fortæller, at eftersom medierne også fokuserer på talentprogrammer, følger seerne med i deltagernes liv. Både når de oplever succes, men også når de oplever personlige tragedier.

»Og så kan vi andre tænke »Gid, det var mig« eller »Godt, det ikke er mig«. Hele tanken om, at en vilkårlig person kan træde ind fra gaden og blive til en stjerne, er inspirerende og bekræftende for os.«

Ikke et nyt fænomen

Anja Mølle Lindelof, der er lektor i performancedesign på Roskilde Universitet, fortæller, at musikkonkurrence-programmernes dommere og deltageres fælles arbejdsproces om at ramme et endeligt musikalsk produkt, er et element, som vækker vores nysgerrighed.

Men især handler det om, at almindelige, ukendte mennesker er med i programmet, hvilket er et fascinerende element for seerne.

»Derudover er der hele konkurrence- og liveelementet, som er spændende at følge med i,« siger hun.

På den anden fløj mener sociolog Eva Steensig ikke, at musikken har den afgørende betydning.

»Det handler ikke om, at der er en eller anden, som bliver den nye Michael Jackson. Folk ved godt, at vinderne som regel ikke bliver til noget stort inden for musikken alligevel. Det handler om dramaet, samtalerne og samlingspunktet fredag aften. Musikken er ikke særlig vigtigt.«

Netop samlingspunktet er, ifølge lektor Anja Mølle Lindelof, en afgørende faktor. Et fællestræk for mange samfund og kulturer er, at man har mødtes omkring musik og dans. Selv i en tid, der er præget af streaming-tjenester, er fjernsynet et moderne mødested.

Mellemrubrik

Vi har en voksende mistillid til vores velfærdssystem. Vi tror ikke på, at vi bliver grebet, og at velfærdssamfundet passer på de ting, vi synes er vigtige. Sådan forholder det sig ifølge sociolog Eva Steensig, og det kædes sammen med musiktalent-shows.

»Vi prøver at gå efter vores egen chance. Vi er vores egen lykkes smed. Og det er jo også det, der sker i talentshows. Vi er ikke længere lige. Det er blevet legitimt at jagte sin egen succes,« fortæller hun.

Bliver det aldrig kedeligt for os at se musiktalent-shows?

»Nej, det tror jeg ikke. Eftersom programmerne har nogle urmenneskelige elementer i sig, som for eksempel det menneskelige drama mellem succes og fiasko, tænker jeg, at formatet er holdbart,« siger Eva Steensig.

Om DRs nye program, Live!, siger Anja Mølle Lindelof, at X Factor indeholder en palette af folk, der ikke er en del af det musikalske miljø. Den bane kan man nok ikke komme længere ud af nu og stadig få det til at handle om musik. Derfor går DR nu i en ny retning for at få det til at handle endnu mere om musik.

»X Factor repræsenterer den ene yderpol i valget mellem at præsentere amatører og professionelle. Derfor er det naturligt, at det nye Live! bevæger sig i en anden retning.«