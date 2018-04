Nu laver Bob Dylan sin egen whiskey: »Det handler om stjernestøv«

Bob Dylan er en mand med mange talenter. En sangskriver af Guds nåde. En sanger, som nogle hader, men mange elsker. Modtager af Nobelprisen i litteratur. Og nu også involveret i fremstilling af whiskey, rapporterer flere udenlandske medier. Fra næste måned får alverdens whiskeyelskere mulighed for at smage på hans Heaven’s Door-whiskeyer, der er opkaldt efter sangen »Knockin’ on Heaven’s Door« fra 1973, så fremover vil Bob Dylan også være noget, man smager på. Eller noget derhenad.

Læs også Hjemløs mand finder Bob Dylans dør og sælger den for 600.000 kroner

Det begyndte ifølge The New York Times sidst i 2015, da det kom frem, at Bob Dylan havde lavet en varemærkeansøgning på navnet »Bootleg whiskey«. En af dem, der fornemmede, at legenden måtte have en særlig interesse for den ædle drik, var Marc Bushala, der både er inkarneret Dylan-fan og whiskey-fremstiller. Han har senere fortalt, at han brugte uger på at spekulere over, hvordan den perfekte Dylan-whiskey skulle se ud og smage.

Senere talte han med Dylan over telefonen, og de blev angiveligt enige om, at »Bootleg« - der referer til Dylans efterhånden mange album med aldrig tidligere publicerede indspilninger - ikke var det oplagte navn til whiskey af høj kvalitet. Derfor blev »Bootleg« til »Heaven's Door«, og ifølge nyhedsmedierne vil kollektionen i første omgang bestå af tre typer whiskey: En straight rye, en straight bourbon og en dobbelt fadlagret.

Med til historien hører, at Bob Dylan ikke bare lægger navn til de nye drikke. Han er også blevet medejer af »Heaven´s Doors Spirits«, som ifølge Marc Bushala har rejst 35 millioner dollars fra interesserede investorer, og de forskellige flasker prydes af motiver, der er inspireret af billedkunstneren Bob Dylans egne jernskulpturer.

Læs også Dylans guitar fra 1971-koncert er solgt for 2,5 millioner

»Vi har villet skabe en kollektion af amerikanske whiskeyer, der på deres egen måde fortæller en historie,« siger Bob Dylan til The New York Times.

»Jeg har rejst i årtier, og jeg har haft mulighed for at prøve noget af det bedste whiskey, der findes. Det her bliver fantastisk whiskey.«

Læs også Dengang Dylan mødte Gud på et hotelværelse i Arizona

Med sit engagement i whiskey lægger Bob Dylan sig i kølvandet på andre kendte, der gerne vil have deres navn forbundet med spiritus. I 2013 var skuespilleren George Clooney medstifter af Casamigos tequila, der sidste år blev solgt for 700 millioner dollars. I 2014 købte rapperen Jay-Z det eksklusive champagnemærke Armand de Brignac. Succesen er i alle tilfælde hjemme.

»Det handler om stjernestøv,« siger formanden for Beanstalk, et amerikanske brand licensing agency, til The New York Times.

»Folk vil drysses med stjernestøv fra de kendtes livsstil.«