Skyttegravskrig om filmuddannelse: »Vi er vildt bekymrede«

»Vi er vildt bekymrede for, at det vil svække vores uddannelse og de værdier, som har gjort Filmskolen til noget særligt,« siger Lin Alluna, talsmand for den gruppe af elever og andre fra filmbranchen, der er gået til kamp mod rektor Vinca Wiedemans planer om at omlægge uddannelsen til en bachelor/kandidatuddannelse.