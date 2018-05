Skuespilleren Jakob Oftebro alvorligt forbrændt under optagelse: Politiet efterforsker sagen

Skuespilleren Jakob Oftebro, der er kendt fra serien »1864« og »Skammerens Datter«, er blevet alvorligt forbrændt under indspilningen til en TV-serie i Sverige. Det skriver DR, der citerer det norske medie VG.

Han har ifølge VG været indlagt på et hospital i Stockholm, og politiet er gået ind i sagen.

»Alarmcentralen blev kontaktet lørdag klokken 16.27. Ambulancen ankom et minut senere. Personen blev fragtet til sygehuset med brandskader,« siger talsmand for Stockholms politi Kjell Lindgren til VG.

Ulykken skete under indspilningen af en ny serie om den svenske agent Hamilton. Her skulle der indspilles en scene, hvor der er optøjer mellem politi og demonstranter.

Den involverede en molotovcocktail, hvis indhold ramte Jakob Oftebro.

En molotovcocktail er en improviseret brandbombe, der virker ved at fylde en flaske med brændbar væske samt et stykke stof, der kan antænde det.

Navnet kommer fra Finland, hvis soldater brugte våbnet under krigen mod Sovjetunionen i Anden Verdenskrig. Det var ment som en spydig hilsen til Sovjetunionens daværende udenrigsminister Vjatjeslav Molotov.

»Vi ved stadig ikke, hvad skaderne betyder. Men hans tilstand er alvorlig. Det er vigtigt for os at understrege, at Jakob er uden skyld i dette her,« siger skuespillerens manager, Anne Lindberg, til VG.

Politiet efterforsker sagen.

»Vi efterforsker dette her som »fremkaldelse af fare for andre« og ser det som et tilfælde af uagtsomhed.«

»Vi har endnu ikke afhørt den, som blev ramt, men vi har afholdt en række afhøringer af vidner for at finde ud af, hvad der er sket,« siger Kjell Lindgren fra Stockholms politi til VG.

/ritzau/