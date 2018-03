Skal The Crowns prins af med sin løn i ligestilingens navn?

25.000 fans af TV-serien “The Crown” har skrevet under på en kampagne for at få den mandlige hovedrolleindehaver Matt Smith til at donere en del af sin løn for rollen til TimesUp-kampagnen, der arbejder for ligestilling og mod vold mod kvinder.

Årsagen til kampagnen er, at streamingtjenesten Netflix der lægger kanal til “The Crown” for en uge siden indrømmede, at Matt Smith i rollen som prins tjener mere end sin medskuespiller Claire Foy tjener i rollen som den engelske dronning.

Selvom det ikke blev afsløret, hvor meget mere han tjener, har 25.000 TV-seere allerede skrevet under på, at Matt Smith og Netflix bør donere differencen til TimesUp-kampagnen.

"Kvinder i alle brancher kæmper for lige løn. Kvinder i USA tjener typisk kun 80 procent af den hyre der betales til deres mandlige kolleger for det samme arbejde," skriver “Rebecca G”, der har taget initiativ til kampagnen via aktivist-platformen Care2.

"Selv om det kan være nemt for nogle at bagatellisere kønsforskelle for allerede højt betalte skuespillere som Claire Foy, tror jeg på, at det kan bidrage til at skabe større muligheder for alle kvinder - i alle karrierer - hvis man sætter fokus på sexismen,” skriver Rebecca G under opfordringen.

Claire Foy blev angiveligt betalt $ 40.000 (£ 28.000) per episode af “The Crown”, der skildrer Dronning Elizabeth II’s liv og vej til den engelske trone. Matt Smith’s løn er endnu ikke offentliggjort.

Selvom mange på twitter allerede har påpeget, at det ville være et bedre mål at forlange højere honorar for Claire Foy, viser en tidligere Care2-kampagne, at den royale ligestillingskamp faktisk kan få heldet med sig.

I hvert fald lykkedes det for nylig at få skuespilleren Mark Wahlberg til at donere sin ekstra løn til Time's Up, da det viste sig, at han var blevet betalt betydeligt mere end sin medstjerne Michelle Williams i filmen “All the Money in the World”. Efter at over 16.000 Care2-medlemmer skrev under i protest mod lønforskellen, donerede Mark Wahlberg halvanden million dollars til TimesUp-kampagnen.