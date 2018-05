Send en emotionel algoritme af sted på date og lad den styre dit kærlighedsliv

Teknologien er for længst trådt ind i vores kærlighedsliv, hvor dating-apps hjælper os med at finde hinanden i en forhåbning om at få blæst benene væk under sig af en vild og voldsom forelskelse. Berlingske har mødt tre forskere med hver sin vinkel på fremtidens dating, forelskelse og parforhold: Psykologen, algoritmeforskeren og antropologen. Alle tre er med på Heartland Festival, der begynder torsdag.