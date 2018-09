Se videoen: Berømt kunstner angrebet med maleri af sig selv

Marina Abramović fik sig en slem forskrækkelse søndag aften:

Den serbiske performancekunstner havde signeret bøger i Firenzes elegante Palazzo Strozzi og var på vej ud gennem horderne af fans og pressefolk.

Hun befandt sig i den norditalienske by på grund af udstillingen »The Cleaner« med tilbageblik på hendes gigantiske produktion gennem et langt liv. Det var samme udstilling, man kunne se på Louisiana sidste år.

Bedst som hun havde rejst sig fra bordet med bøgerne, kom en amatørkunstner hen til hende i høj fart.

Kunsteren var ifølge italiensk politi en 51-årig tjekke og havde lige malet et portræt af sin kendte kollega.

Abramović havde efter eget udsagn smilet til manden - angiveligt fordi hun troede, han ville overrække hende portrættet.

Men en video viser hændelsen i detaljer:

Tjekken løber hen og banker sit maleri ned over hovedet på hende. Palazzo Strozzis vagter overmander ham hurtigt og får ro på situatioen.

Udstillingen på Louisiana og nu i Firenze består af omkring 100 billeder og lydklip fra et halvt århundrede og er det største tilbageblik på hendes produktion nogensinde.

»At være kunstner er noget, man har i sin DNA"

Berlingske traf hende kort før åbningen i New York og hørte om hendes kunst og lange liv i mediernes søgelys.

»Man bliver ikke kunstner,« sagde hun dengang.

»Man er født til at være kunstner. Jeg tror ikke på, at det er noget, man kan lære. Du kan lære mange teknikker - men at være kunstner er noget, man har i sin DNA.«

Hun har også været under anklage for snyd med sine fans' penge: New York Post kiggede sidste år på det kuldsejlede Marina Abramović Institute i Hudson nord for New York og fandt mystik om nøjagtig 661.452 dollars.

Pengene var samlet ind til brug for instituttets oprettelse - men da drømmen viste sig urealistisk, fik hun ikke betalt pengene tilbage.

Huset ville sig meget dyrere end planlagt. »Jeg ville aldrig kunne rejse 31 millioner,« sagde hun til The Art Newspaper dengang - »ikke med mindre en fantastisk fyr fra Emiraterne eller en russer skrev en check.«

Marina Abramović selv er uskadt efter overfaldet og har bedt om et møde med gerningsmanden - ifølge museets inspektør »for at forstå hans motiv«.