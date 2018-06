Scener fra et ægteskab

Flere steder i Hans Jørgen Nielsens roman »Fodboldenglen« diskuterer hovedpersonen og hans hustru et fotografi, der må minde om det billede, der er på omslaget af førsteudgaven fra 1979.

Blandt meget andet behandler Hans Jørgen Nielsens roman et venstrefløjsægteskabs genvordigheder med nærmest parodiske skænderier om oprydning, korrekte samlejestillinger (ja, det er sidelæns – er det rigtige svar i denne litterære quiz.) og hvad der skal hænge på væggene i et venstreorienteret hjem i 1970erne. Ikke et billede af en fodboldspiller mener Hun. Heller ikke selv om det er mandens barndomsven, der er blevet et navn i europæisk fodbold og metaforisk transformeres til en engel, når han svæver i luften over grønsværen.

For hvis hun, Katrin, skal analysere billedet, ser hun et centralperspektivisk blik i kompositionen, der udtrykker »vesterlandsk naturbeherskelse og individualisme« - ment som en dårlig ting. Så kan fodbold nok så meget være en hold- og arbejderklassesport.

Det skal ikke røbes, hvorfor det går – helt – galt for personerne i »Fodboldenglen«, men selve billedet, der symboliserer fortid, længsel og ægteskabelig uoverensstemmelser, udgør en del af forsideillustrationen: Den svævende fodboldspiller efter et godt skud – som har fået tilført et fragment af et billede af Max Ernst. Måske som en illustration af hvor surrealistisk og absurd, skræmmende et sådant ægteskab kan være, når ideologi eller troen på noget bliver et styrende regelsæt for samlivet.