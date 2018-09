Satiretegning får verden til at gå amok

Den australske avis, The Herald Sun, valgte onsdag at genoptrykke en satiretegning af tennisstjernen Serena Williams, der ellers har indbragt avisen kolossale øretæver. Tegningen, der fremstiller Serena Williams med negroide træk og i overdimensioneret størrelse, hoppende på sin ketcher i raseri, har fået tusindvis af kritikere til at gå bersærkergang på de sociale medier, hvor avisen beskyldes for især racisme og sexisme.

Når The Herald Sun onsdag valgte at genoptrykke karikaturen, var det for at vise deres opbakning til satiretegneren Mark Knight.

»Kritikken af Mark Knights karikatur af Serena Williams viser, at verden er blevet for politisk korrekt og misforstår den rolle, nyhedsmediernes satire har,« lyder det på Twitter fra Michael Miller, bestyrelsesformand for News Corp, der ejer The Herald Sun.

Tegningen blev første gang publiceret i søndags, umiddelbart efter Serena Williams skandalekamp mod Naomi Osaka, hvor Williams fik flere raserianfald, rettet mod dommeren. Siden er den massive kritik kun vokset, og den føres an af et stort kor af notabiliteter, der blandt andet tæller den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Jesse Jackson og forfatteren til Harry Potter-bøgerne, J.K. Rowling.

Tegneren Mark Knight valgte at lukke sin Twitter-profil, efter at han og hans familie havde modtaget dødstrusler. Han forklarer, at tegningen hverken er racistisk eller kvindefjendsk, men karikerer Serena Williams’ hidsige opførsel på banen.

»Jeg har tegnet Serena Williams som en afro-amerikansk kvinde. Hun er kraftigt bygget, hun bruger nogle særprægede kostumer, når hun spiller. Hun er interessant at tegne,« forklarer han i et videoklip på The Herald Suns webavis.

Balladen om satiretegningen viser, hvor stort et pres en publicist kan komme under i løbet af ganske kort tid i en verden, hvor alle kan ytre sig på sociale medier, mener Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen:

»Det står enhver frit for at bedømme, om tegningen er over ens grænse eller ej. Det interessante er den meget voldsomme reaktion på de sociale medier og den situation, det sætter medier og tegnere i. Vi står pludselig med en global offentlighed, der kan eksplodere på et sekund. Kan vi ende i en situation, hvor publicister kan føle sig presset til at lade være?« siger han.

The Herald Sun har siden i søndags været konstant i offensiven, dels for at understrege, at der ikke ligger racistiske intentioner bag tegningen, dels for at forklare, at satiretegningens væsen netop er at bidrage provokerende og, ja, satirisk til nyhedsstrømmen.

Debatten illustrerer om noget, hvor svært det at navigere i den globale medievirkelighed, hvor der på tværs af landegrænser er vidt forskellige opfattelser af, hvad man kan tillade sig, forklarer professor Frederik Stjernfelt, der har beskæftiget sig indgående med ytringsfrihed.

»Diskussionen siger en del om, at der er forskellige opfattelser af, hvad man kan tillade sig i henholdsvis Australien, hvor tegningen er trykt, og USA, hvor meget af kritikken kommer fra. Selv om amerikanerne på papiret har den videst mulige definition af ytringsfrihed i verden, har de også en stor berøringsangst. Karikaturtegneres opgave er at overdrive, og så vidt jeg kan se, har der ikke været en racistisk intention,« siger han.

Han forklarer, at tegningen adskiller sig markant fra Muhammed-tegningerne, der skabte et voldsomt pres på Danmark, efter de blev publiceret i Jyllands-Posten i 2005, selv om begge debatter har brugen af ytringsfriheden som grundsubstans.

Tegningen af Serena Williams handler om en nulevende person og en meget partikulær handling. Fordi hun er en person, der tilbedes af mange mennesker, har den alligevel et stort potentiale til at gøre folk vrede. Men det er vigtigt at tilføje, at hvis du aldrig gør nogen vrede, er du en dårlig karikaturtegner.

Hvad betyder en episode som denne for debatten om ytringsfrihed?

»Jeg håber, at den indgyder mere mod hos karikaturtegnerne. Men man kan desværre frygte, at den gør tegnere og redaktører mere håndsky og bange for at træde nogen over tæerne,« siger Frederik Stjernfelt.